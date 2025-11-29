Орбан заявил о своем видении послевоенного устройства и настаивает на возвращении Украины в статус "буферной зоны" между НАТО и Россией.
Главные тезисы
- Орбан высказал идею возвращения Украины в качестве 'буферной зоны' между НАТО и Россией для обеспечения мира и стабильности в регионе.
- Предложение Орбана вызвало споры между Россией и Западом относительно роли и статуса Украины в контексте ее интеграции в НАТО.
- Орбан предлагает разрешить конфликт путем проведения международной мирной конференции для определения границ и статуса Украины.
Орбан цинично назвал Украину "буферным государством"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина по завершении войны якобы должна стать "буферным государством" между Западом и Россией. Об этом он сказал в интервью Welt am Sonntag.
По словам венгерского премьера, историческая модель безопасности в Европе якобы строилась на том, что после расширения НАТО в 1999 году восточная граница Альянса была определена Польшей, Чехией, Венгрией, а затем Балтией, Болгарией, Румынией и Словакией.
Он заявил, что Украина после этого стала "буфером" между НАТО и Россией, и именно это, по его мнению, обеспечивало баланс и мир.
Орбан пересказал позиции обеих сторон. Россия, по его словам, считает, что Запад вооружил Украину, "де-факто интегрировал ее в НАТО" и хочет принять в Альянс официально, чем нарушил баланс сил.
Орбан заявил, что после войны Украина снова должна получить статус "буферного государства", а границы должны быть определены на международной мирной конференции.
Россия сохраняет территорию, согласованную на мирной конференции, а все западнее этой линии — территория Украины, которая снова будет существовать как буфер.
