"Буфер между НАТО и Россией". Орбан цинично очертил роль Украины в Европе

Орбан заявил о своем видении послевоенного устройства и настаивает на возвращении Украины в статус "буферной зоны" между НАТО и Россией.

Орбан цинично назвал Украину "буферным государством"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина по завершении войны якобы должна стать "буферным государством" между Западом и Россией. Об этом он сказал в интервью Welt am Sonntag.

По словам венгерского премьера, историческая модель безопасности в Европе якобы строилась на том, что после расширения НАТО в 1999 году восточная граница Альянса была определена Польшей, Чехией, Венгрией, а затем Балтией, Болгарией, Румынией и Словакией.

Он заявил, что Украина после этого стала "буфером" между НАТО и Россией, и именно это, по его мнению, обеспечивало баланс и мир.

Украина стала буферным государством… Это гарантировало военную безопасность Европы. Сегодня Россия и НАТО обвиняют друг друга в разрушении этой структуры. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Орбан пересказал позиции обеих сторон. Россия, по его словам, считает, что Запад вооружил Украину, "де-факто интегрировал ее в НАТО" и хочет принять в Альянс официально, чем нарушил баланс сил.

Запад, напротив, обвиняет РФ в том, что она не приняла посленатовский баланс и хочет захватить Украину, ликвидировать ее как буфер и продвинуться дальше к границам НАТО.

Орбан заявил, что после войны Украина снова должна получить статус "буферного государства", а границы должны быть определены на международной мирной конференции.