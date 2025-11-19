Букінгемський палац починає операцію для порятунку королівської сім’ї

Репутація та навіть існування британської монархії опинилися під ударом на тлі гучних скандалів навколо королівської родини. Букінгемський палац розраховує, що ситуацію може врятувати 12-річний принц Джордж і невелика команда юних Віндзорів.

Букінгемський палац буде боротися за збереження монархії

Як стверджують анонімні джерела ЗМІ, саме син принца Вільяма та Кейт Міддлтон повинен у майбутньому стати своєрідними символу стабільності.

Після серії гучних скандалів навколо зв'язків принца Ендрю з Джеффрі Епштейном та публічних атак принца Гаррі на власну родину — монархію потрібно рятувати, насамперед шляхом її оновлення.

На старт такої своєрідної “спецоперації” вказують останні події, які відбулися під час Фестивалю пам’яті у Royal Albert Hall.

Журналісти одразу звернули увагу на те, що принц Джордж сидів у королівській ложі поруч із королем Чарльзом III, королевою Каміллою та принцесою Уельською Кетрін.

Як зазначають інсайдери, сам принц Вільям в цей час перебував у Бразилії — і це не було збігом обставин, а продуманою акцією.