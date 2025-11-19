Букінгемський палац починає операцію для порятунку королівської сім’ї
Категорія
Світ
Дата публікації

Букінгемський палац починає операцію для порятунку королівської сім’ї

Букінгемський палац буде боротися за збереження монархії
Джерело:  Radar Online

Репутація та навіть існування британської монархії опинилися під ударом на тлі гучних скандалів навколо королівської родини. Букінгемський палац розраховує, що ситуацію може врятувати 12-річний принц Джордж і невелика команда юних Віндзорів.

Головні тези:

  • Важливу роль у перезавантаженні монархії також відіграють 10-річна Шарлотта і семирічний Луї.
  • Король Чарльз III вже давно просуває такий план дій.

Букінгемський палац буде боротися за збереження монархії

Як стверджують анонімні джерела ЗМІ, саме син принца Вільяма та Кейт Міддлтон повинен у майбутньому стати своєрідними символу стабільності.

Після серії гучних скандалів навколо зв'язків принца Ендрю з Джеффрі Епштейном та публічних атак принца Гаррі на власну родину — монархію потрібно рятувати, насамперед шляхом її оновлення.

На старт такої своєрідної “спецоперації” вказують останні події, які відбулися під час Фестивалю пам’яті у Royal Albert Hall.

Журналісти одразу звернули увагу на те, що принц Джордж сидів у королівській ложі поруч із королем Чарльзом III, королевою Каміллою та принцесою Уельською Кетрін.

Як зазначають інсайдери, сам принц Вільям в цей час перебував у Бразилії — і це не було збігом обставин, а продуманою акцією.

Всі знають, що наступне покоління має символізувати повний розрив із минулим. Принца Джорджа вводять у суспільство повільно, оскільки він забезпечує стабільність без будь-яких старих ускладнень.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Що не так зі стосунками Кейт Міддлтон та принца Вільяма — дані інсайдера
Кейт Міддлтон не сприймає Вільяма як главу родини
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Кейт Міддлтон налякала мережу зовнішнім виглядом — фото
Що відбувається з Кейт Міддлтон
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Образив Кейт Міддлтон". Що відомо про конфлікт в королівській родині
Що відбувається в королівській родині

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?