"Образив Кейт Міддлтон". Що відомо про конфлікт в королівській родині
Категорія
Світ
Дата публікації

"Образив Кейт Міддлтон". Що відомо про конфлікт в королівській родині

Що відбувається в королівській родині
Джерело:  Daily Mail

Згідно з даними Daily Mail, принц Вільям та брат короля Чарльза мають давній конфлікт через образу Кейт Міддлтон. Саме тому спадкоємець престолу давно мріяв, щоб принца Ендрю врешті-решт вигнали з родового маєтку.

Головні тези:

  • Довготривалий конфлікт в королівській родині виник після зневажливих висловлювань принца Ендрю на адресу Кейт Міддлтон.
  • Вільям вважає, що нерішучість короля у вирішенні конфлікту призвела до серйозних наслідків для їхньої родини.

Що відбувається в королівській родині

Як зазначив біограф Ендрю Ловні, конфлікт спалахнув після зневажливих висловлювань Ендрю щодо Кейт Міддлтон.

Попри те, що характер образи невідомий, проте Вільям багато років не міг пробачити дядьку такої поведінки.

Що цікаво, сам принц не приховує неприязні до Сари Фергюсон, колишньої дружини Ендрю, і неодноразово наголошував, що обидва повинні залишити Віндзор.

Вільям розлютився, коли Ендрю й Сара неочікувано з’явилися на похороні герцогині Кентської. Принц сприйняв це як "підставу" та намагався уникнути спільних фото, — йдеться в новій книзі Ловні "Entitled: The Rise and Fall of the Yorks"

На переконання Вільяма, нерішучість короля призвела до погіршення кризи, а поведінка герцога Йоркського та його колишньої дружини зруйнувала репутацію королівської родини.

Як уже згадувалося раніше, 65-річного Ендрю Маунтбеттена-Віндзора все ж позбавили титулу принца та виселили з його Royal Lodge у Віндзорі.

