Кейт Міддлтон налякала мережу зовнішнім виглядом — фото

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон втратила близько 40 кілограмів на тлі важкої боротьби з раком. У соціальних мережах люди б'ють на сполох, адже налякані нещодавніми світлинами дружини Вільяма — на фото вона надто виснажена й безпорадна.
Головні тези:
- Дедалі частіше ширяться чутки, що рак міг повернутися.
- За словами інсайдерів, у Кейт дійсно серйозні проблеми з апетитом.
Що відбувається з Кейт Міддлтон
Журналісти звертають увагу на те, що тендітний зовнішній вигляд Кейт Міддлтон змушує людей справді непокоїтися за здоров'я майбутньої королеви Великої Британії.
Як стверджують інсайдери ЗМІ у палаці, вкрай хворобливий вигляд принцеси став шоком для тих, хто бачив її на Вімблдонському тенісному турнірі, який вона відвідала з принцом Вільямом і їхніми дітьми Шарлоттою і Джорджем.
Ще один інсайдер додав, що у Кейт проблеми з апетитом, тому вона невпинно втрачає вагу.
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