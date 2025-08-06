Кейт Міддлтон налякала мережу зовнішнім виглядом — фото

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон втратила близько 40 кілограмів на тлі важкої боротьби з раком. У соціальних мережах люди б'ють на сполох, адже налякані нещодавніми світлинами дружини Вільяма — на фото вона надто виснажена й безпорадна.

Що відбувається з Кейт Міддлтон

Журналісти звертають увагу на те, що тендітний зовнішній вигляд Кейт Міддлтон змушує людей справді непокоїтися за здоров'я майбутньої королеви Великої Британії.

За шість місяців після того, як вона повідомила про ремісію, її фігура стала ще худішою, ніж у її маленької доньки, — мовиться у статті. Поширити

Фото: facebook.com/katemiddletonqueen

Як стверджують інсайдери ЗМІ у палаці, вкрай хворобливий вигляд принцеси став шоком для тих, хто бачив її на Вімблдонському тенісному турнірі, який вона відвідала з принцом Вільямом і їхніми дітьми Шарлоттою і Джорджем.

Кейт болісно худа, і люди стурбовані: це може свідчити про те, що їй важко дається відновлення після лікування раку, або, що ще гірше, хвороба повернулася, — стверджують анонімні джерела. Поширити

Фото: facebook.com/katemiddletonqueen

Ще один інсайдер додав, що у Кейт проблеми з апетитом, тому вона невпинно втрачає вагу.

Вона має виснажений вигляд, практично без м'язової маси... Вона пройшла важкий шлях. Хіміотерапія — це дуже непросто. І все це залишило на ній свій слід, — пишуть журналісти. Поширити