Кейт Миддлтон испугала сеть внешним видом — фото

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон потеряла около 40 килограммов на фоне тяжелой борьбы с раком. В социальных сетях люди бьют тревогу, ведь напуганы недавними фотографиями жены Уильяма — на фото она слишком истощена и беспомощна.

Что происходит с Кейт Миддлтон

Журналисты обращают внимание на то, что хрупкий внешний вид Кейт Миддлтон заставляет людей действительно беспокоиться о здоровье будущей королевы Великобритании.

Через шесть месяцев после того, как она сообщила о ремиссии, ее фигура стала еще худее, чем у ее маленькой дочери, — сказано в статье. Поделиться

Фото: facebook.com/katemiddletonqueen

Как утверждают инсайдеры СМИ во дворце, крайне болезненный вид принцессы стал шоком для тех, кто видел ее на Уимблдонском теннисном турнире, который она посетила с принцем Уильямом и их детьми Шарлоттой и Джорджем.

Кейт болезненно худая, и люди озабочены: это может свидетельствовать о том, что ей трудно дается восстановление после лечения рака, или, что еще хуже, болезнь вернулась, — утверждают анонимные источники. Поделиться

Фото: facebook.com/katemiddletonqueen

Еще один инсайдер добавил, что у Кейт проблемы с аппетитом, поэтому она постоянно теряет вес.

Она выглядит истощенной, практически без мышечной массы... Она прошла трудный путь. Химиотерапия — это очень непросто. И все это оставило на ней свой след, — пишут журналисты. Поделиться