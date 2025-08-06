Кейт Миддлтон испугала сеть внешним видом — фото

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон потеряла около 40 килограммов на фоне тяжелой борьбы с раком. В социальных сетях люди бьют тревогу, ведь напуганы недавними фотографиями жены Уильяма — на фото она слишком истощена и беспомощна.
Главные тезисы
- Все чаще ходят слухи о том, что рак мог вернуться.
- По словам инсайдеров, у Кейт действительно серьезные проблемы с аппетитом.
Что происходит с Кейт Миддлтон
Журналисты обращают внимание на то, что хрупкий внешний вид Кейт Миддлтон заставляет людей действительно беспокоиться о здоровье будущей королевы Великобритании.
Как утверждают инсайдеры СМИ во дворце, крайне болезненный вид принцессы стал шоком для тех, кто видел ее на Уимблдонском теннисном турнире, который она посетила с принцем Уильямом и их детьми Шарлоттой и Джорджем.
Еще один инсайдер добавил, что у Кейт проблемы с аппетитом, поэтому она постоянно теряет вес.
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