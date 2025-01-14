Кейт Миддлтон обратилась к миру на фоне борьбы с раком

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон официально сообщила, что находится в стадии ремиссии после длительной борьбы с онкологией.
Главные тезисы
- Кейт Миддлтон объявила о ремиссии после завершения курса химиотерапии.
- Принцесса выступила в качестве патрона The Royal Marsden, направляя усилия на поддержание клинического совершенства и изменение опыта борьбы с раком.
- В своем обращении принцесса поблагодарила медицинский персонал и поклонников за поддержку и помощь.
Кейт Миддлтон продолжает борьбу за собственную жизнь
С важным заявлением по этому поводу принцесса Кейт выступила во время посещения больницы, где проходила химиотерапию.
Она выразила искреннюю благодарность работникам заведения за "исключительный" уход.
Кроме того, принцесса Уэльская не забыла поблагодарить своих поклонников за постоянную поддержку.
Когда у принцессы Уэльской диагностировали рак
Онкологию у Кейт Миддлтон обнаружили прошлой зимой, во время проведения операции на брюшной полости.
По словам врачей, болезнь удалось заметить на ранней стадии.
Принцесса Уэльская рассказала о проблемах со здоровьем в марте 2024 года. Она записала видеообращение.
Кейт Миддлтон перестала выходить на публику после Рождества. После этого начали стремительно распространяться разные слухи относительно ее состояния здоровья.
Что важно понимать, она оказалась в больнице в то же время, что и король Великобритании Чарльз III.
У него тоже обнаружили онкологическое заболевание.
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