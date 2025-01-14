Кейт Миддлтон обратилась к миру на фоне борьбы с раком
Категория
Мир
Дата публикации

Кейт Миддлтон обратилась к миру на фоне борьбы с раком

Кейт Миддлтон продолжает борьбу за собственную жизнь
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Источник:  online.ua

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон официально сообщила, что находится в стадии ремиссии после длительной борьбы с онкологией.

Главные тезисы

  • Кейт Миддлтон объявила о ремиссии после завершения курса химиотерапии.
  • Принцесса выступила в качестве патрона The Royal Marsden, направляя усилия на поддержание клинического совершенства и изменение опыта борьбы с раком.
  • В своем обращении принцесса поблагодарила медицинский персонал и поклонников за поддержку и помощь.

Кейт Миддлтон продолжает борьбу за собственную жизнь

С важным заявлением по этому поводу принцесса Кейт выступила во время посещения больницы, где проходила химиотерапию.

В моей новой роли совместного патрона The Royal Marsden я надеюсь, что, поддерживая новаторские исследования и клиническое совершенство, а также способствуя благосостоянию пациентов и семей, мы сможем спасти многие жизни и изменить опыт всех, кто пострадал от рака.

Она выразила искреннюю благодарность работникам заведения за "исключительный" уход.

Я чувствую облегчение от того, что сейчас нахожусь в ремиссии, и я продолжаю сосредотачиваться на выздоровлении. Каждый, кому поставили диагноз "рак", знает, что нужно время, чтобы приспособиться к новой жизни.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская

Кроме того, принцесса Уэльская не забыла поблагодарить своих поклонников за постоянную поддержку.

Фото: x.com/KensingtonRoyal

Когда у принцессы Уэльской диагностировали рак

Онкологию у Кейт Миддлтон обнаружили прошлой зимой, во время проведения операции на брюшной полости.

По словам врачей, болезнь удалось заметить на ранней стадии.

Принцесса Уэльская рассказала о проблемах со здоровьем в марте 2024 года. Она записала видеообращение.

Кейт Миддлтон перестала выходить на публику после Рождества. После этого начали стремительно распространяться разные слухи относительно ее состояния здоровья.

Что важно понимать, она оказалась в больнице в то же время, что и король Великобритании Чарльз III.

У него тоже обнаружили онкологическое заболевание.

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