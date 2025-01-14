Кейт Миддлтон обратилась к миру на фоне борьбы с раком

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон официально сообщила, что находится в стадии ремиссии после длительной борьбы с онкологией.

Кейт Миддлтон продолжает борьбу за собственную жизнь

С важным заявлением по этому поводу принцесса Кейт выступила во время посещения больницы, где проходила химиотерапию.

В моей новой роли совместного патрона The Royal Marsden я надеюсь, что, поддерживая новаторские исследования и клиническое совершенство, а также способствуя благосостоянию пациентов и семей, мы сможем спасти многие жизни и изменить опыт всех, кто пострадал от рака. Поделиться

Она выразила искреннюю благодарность работникам заведения за "исключительный" уход.

Я чувствую облегчение от того, что сейчас нахожусь в ремиссии, и я продолжаю сосредотачиваться на выздоровлении. Каждый, кому поставили диагноз "рак", знает, что нужно время, чтобы приспособиться к новой жизни. Кейт Миддлтон Принцесса Уэльская

Кроме того, принцесса Уэльская не забыла поблагодарить своих поклонников за постоянную поддержку.

Фото: x.com/KensingtonRoyal

Когда у принцессы Уэльской диагностировали рак

Онкологию у Кейт Миддлтон обнаружили прошлой зимой, во время проведения операции на брюшной полости.

По словам врачей, болезнь удалось заметить на ранней стадии.

Принцесса Уэльская рассказала о проблемах со здоровьем в марте 2024 года. Она записала видеообращение.

Кейт Миддлтон перестала выходить на публику после Рождества. После этого начали стремительно распространяться разные слухи относительно ее состояния здоровья.

Что важно понимать, она оказалась в больнице в то же время, что и король Великобритании Чарльз III.

У него тоже обнаружили онкологическое заболевание.