Кейт Міддлтон звернулася до світу на тлі боротьби з раком

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон офіційно повідомила, що перебуває у стадії ремісії після тривалої боротьби з онкологією.

Кейт Міддлтон продовжує боротьбу за власне життя

З важливою заявою з цього приводу принцеса Кейт виступила під час відвідування лікарні, де отримувала хімієтерапію.

У моїй новій ролі спільного патрона The Royal Marsden я сподіваюся, що, підтримуючи новаторські дослідження та клінічну досконалість, а також сприяючи добробуту пацієнтів і сімей, ми зможемо врятувати багато життів і змінити досвід усіх, хто постраждав від рак. Поширити

Вона висловила щиру вдячність працівникам закладу за "винятковий" догляд.

Я відчуваю полегшення від того, що зараз перебуваю в ремісії, і я продовжую зосереджуватися на одужанні. Кожен, кому поставили діагноз "рак", знає, що потрібен час, щоб пристосуватися до нового життя. Кейт Міддлтон Принцеса Уельська

Окрім того, принцеса Уельська не забула подякувати своїм шанувальникам за постійну підтримку.

Фото: x.com/KensingtonRoyal

Коли у принцеси Уельської діагностували рак

Онкологію у Кейт Міддлтон виявили минулої зими, під час проведення операції на черевній порожнині.

За словами лікарів, хворобу вдалось помітити на ранній стадії.

Принцеса Уельська розповіла про проблеми зі здоров’ям у березні 2024 року. Вона записала відеозвернення.

Кейт Міддлтон припинила виходити на публіку після Різдва. Після цього почали стрімко ширитися різні чутки стосовно її стану здоров’я.

Що важливо розуміти, вона опинилась у лікарні в той самий час, як і король Великої Британії Чарльз III.

У нього теж виявили онкологічне захворювання.