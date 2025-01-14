Кейт Міддлтон звернулася до світу на тлі боротьби з раком

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон офіційно повідомила, що перебуває у стадії ремісії після тривалої боротьби з онкологією.
Головні тези:
- Кейт Міддлтон оголосила про ремісію після завершення курсу хіміотерапії.
- Принцеса виступила як патрон The Royal Marsden, спрямовуючи зусилля на підтримку клінічної досконалості та зміну досвіду боротьби з раком.
- У своєму зверненні принцеса подякувала медичному персоналу та шанувальникам за підтримку і допомогу.
Кейт Міддлтон продовжує боротьбу за власне життя
З важливою заявою з цього приводу принцеса Кейт виступила під час відвідування лікарні, де отримувала хімієтерапію.
Вона висловила щиру вдячність працівникам закладу за "винятковий" догляд.
Окрім того, принцеса Уельська не забула подякувати своїм шанувальникам за постійну підтримку.
Коли у принцеси Уельської діагностували рак
Онкологію у Кейт Міддлтон виявили минулої зими, під час проведення операції на черевній порожнині.
За словами лікарів, хворобу вдалось помітити на ранній стадії.
Принцеса Уельська розповіла про проблеми зі здоров’ям у березні 2024 року. Вона записала відеозвернення.
Кейт Міддлтон припинила виходити на публіку після Різдва. Після цього почали стрімко ширитися різні чутки стосовно її стану здоров’я.
Що важливо розуміти, вона опинилась у лікарні в той самий час, як і король Великої Британії Чарльз III.
У нього теж виявили онкологічне захворювання.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-