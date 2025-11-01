"Обидел Кейт Миддлтон". Что известно о конфликте в королевской семье

Согласно данным Daily Mail, принц Уильям и брат короля Чарльза имеют давний конфликт из-за оскорбления Кейт Миддлтон. Именно поэтому наследник престола давно мечтал, чтобы принца Эндрю наконец-то выгнали из родового имения.
- Долговременный конфликт в королевской семье возник после пренебрежительных высказываний принца Эндрю в адрес Кейт Миддлтон.
- Уильям считает, что нерешительность короля в разрешении конфликта привела к серьезным последствиям для их семьи.
Что происходит в королевской семье
Как отметил биограф Эндрю Ловни, конфликт разразился после пренебрежительных высказываний Эндрю в отношении Кейт Миддлтон.
Несмотря на то, что характер обиды неизвестен, однако Вильям много лет не мог простить дяде такого поведения.
Что интересно, сам принц не скрывает неприязни к Сарре Фергюсону, бывшей жене Эндрю, и неоднократно отмечал, что оба должны покинуть Виндзор.
По убеждению Уильяма, нерешительность короля привела к усугублению кризиса, а поведение герцога Йоркского и его бывшей супруги разрушило репутацию королевской семьи.
Как уже упоминалось ранее, 65-летнего Эндрю Маунтбеттена-Виндзора все же лишили титула принца и выселили из его Royal Lodge в Виндзоре.
