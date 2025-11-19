Букингемский дворец начинает операцию по спасению королевской семьи
Категория
Мир
Дата публикации

Букингемский дворец начинает операцию по спасению королевской семьи

Букингемский дворец будет бороться за сохранение монархии
Читати українською
Источник:  Radar Online

Репутация и даже существование британской монархии оказались под ударом на фоне громких скандалов вокруг королевской семьи. Букингемский дворец рассчитывает, что ситуацию может спасти 12-летний принц Джордж и небольшая команда юных Виндзоров.

Главные тезисы

  • Важную роль в перезагрузке монархии также сыграют 10-летняя Шарлотта и семилетний Луи.
  • Король Чарльз III уже давно продвигает такой план действий.

Букингемский дворец будет бороться за сохранение монархии

Как утверждают анонимные источники СМИ, именно сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон должен в будущем стать своеобразным символом стабильности.

После серии громких скандалов вокруг связей принца Эндрю с Джеффри Эпштейном и публичных атак принца Гарри на собственную семью — монархию нужно спасать, прежде всего, путем ее обновления.

На старт такой своеобразной спецоперации указывают последние события, которые произошли во время Фестиваля памяти в Royal Albert Hall.

Журналисты сразу обратили внимание на то, что принц Джордж сидел в королевской ложе рядом с королем Чарльзом III, королевой Камиллой и принцессой Уэльской Кэтрин.

Как отмечают инсайдеры, сам принц Уильям в это время находился в Бразилии — и это не стечение обстоятельств, а продуманная акция.

Все знают, что следующее поколение должно символизировать полный разрыв с прошлым. Принца Джорджа вводят в общество медленно, поскольку он обеспечивает стабильность без каких-либо старых осложнений.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Что не так с отношениями Кейт Миддлтон и принца Уильяма — данные инсайдера
Кейт Миддлтон не воспринимает Уильяма как главу семьи
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Кейт Миддлтон испугала сеть внешним видом — фото
Что происходит с Кейт Миддлтон
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Обидел Кейт Миддлтон". Что известно о конфликте в королевской семье
Что происходит в королевской семье

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?