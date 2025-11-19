Букингемский дворец начинает операцию по спасению королевской семьи

Репутация и даже существование британской монархии оказались под ударом на фоне громких скандалов вокруг королевской семьи. Букингемский дворец рассчитывает, что ситуацию может спасти 12-летний принц Джордж и небольшая команда юных Виндзоров.

Букингемский дворец будет бороться за сохранение монархии

Как утверждают анонимные источники СМИ, именно сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон должен в будущем стать своеобразным символом стабильности.

После серии громких скандалов вокруг связей принца Эндрю с Джеффри Эпштейном и публичных атак принца Гарри на собственную семью — монархию нужно спасать, прежде всего, путем ее обновления.

На старт такой своеобразной спецоперации указывают последние события, которые произошли во время Фестиваля памяти в Royal Albert Hall.

Журналисты сразу обратили внимание на то, что принц Джордж сидел в королевской ложе рядом с королем Чарльзом III, королевой Камиллой и принцессой Уэльской Кэтрин.

Как отмечают инсайдеры, сам принц Уильям в это время находился в Бразилии — и это не стечение обстоятельств, а продуманная акция.