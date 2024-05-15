Букмекери оцінили шанси збірної України на перемогу на Євро-2024

Букмекерські контори після виходу збірної України з футболу до фінального турніру Євро-2024 виставили коефіцієнти на те, як "синьо-жовті" виступлять на майбутній континентальній першості.

Які шанси збірної України на перемогу на Євро-2024

У фінальній стадії чемпіонату Європи-2024 збірна України зіграє у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

На прохід команди Сергія Реброва до плейоф Євро-2024 приймаються ставки з коефіцієнтом 1,40. Водночас на те, що українська збірна не зможе вийти з групи, коефіцієнт становить 3,00.

Також можна зробити ставку на те, що збірна України стане переможцем своєї групи. Ймовірність цієї події оцінюється коефіцієнтом 5,00. Шанси посісти перше місце у квартеті Бельгії — 1,38, Румунії — 9,00, Словаччини — 10,00.

На перемогу збірної України у всьому турнірі можна поставити з коефіцієнтом 33,00.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

На Євро-2024 зіграють 24 національні збірні. До 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожної з шести груп, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Що змінилося в правилах Євро-2024 з футболу

Спілка європейських футбольних асоціацій наділила суддів додатковою відповідальністю.

Зокрема під час Євро-2024 футбольні арбітри трактуватимуть капітанам команд, які змагаються один з одним, свої найрезонансніші рішення. Це відбуватиметься просто під час матчів.

Нова ініціатива спрямована на покращення комунікації між футбольними суддями та капітанами команд на Євро-2024. Тепер рефері будуть зобов'язані пояснювати ключові рішення, які приймають під час матчів капітанам команд.

Офіційні особи на полі приймають від 200 до 250 рішень за матч, іноді під величезним тиском, і кожне з них ретельно вивчається з різних боків. Ми хочемо, щоб вони були більш відкритими й пояснювали, що призвело до ухвалення певних рішень, — розповіли в УЄФА. Поширити

При цьому футболісти з капітанською пов'язкою, які продовжать демонструвати неповагу до офіційних осіб та делегатів УЄФА, отримуватимуть жовті картки.