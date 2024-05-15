Букмекери оцінили шанси збірної України на перемогу на Євро-2024

Букмекерські контори після виходу збірної України з футболу до фінального турніру Євро-2024 виставили коефіцієнти на те, як "синьо-жовті" виступлять на майбутній континентальній першості.
Які шанси збірної України на перемогу на Євро-2024
У фінальній стадії чемпіонату Європи-2024 збірна України зіграє у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.
На прохід команди Сергія Реброва до плейоф Євро-2024 приймаються ставки з коефіцієнтом 1,40. Водночас на те, що українська збірна не зможе вийти з групи, коефіцієнт становить 3,00.
Також можна зробити ставку на те, що збірна України стане переможцем своєї групи. Ймовірність цієї події оцінюється коефіцієнтом 5,00. Шанси посісти перше місце у квартеті Бельгії — 1,38, Румунії — 9,00, Словаччини — 10,00.
На перемогу збірної України у всьому турнірі можна поставити з коефіцієнтом 33,00.
Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.
На Євро-2024 зіграють 24 національні збірні. До 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожної з шести груп, а також чотири найкращі володарі третіх місць.
Що змінилося в правилах Євро-2024 з футболу
Спілка європейських футбольних асоціацій наділила суддів додатковою відповідальністю.
Зокрема під час Євро-2024 футбольні арбітри трактуватимуть капітанам команд, які змагаються один з одним, свої найрезонансніші рішення. Це відбуватиметься просто під час матчів.
Нова ініціатива спрямована на покращення комунікації між футбольними суддями та капітанами команд на Євро-2024. Тепер рефері будуть зобов'язані пояснювати ключові рішення, які приймають під час матчів капітанам команд.
При цьому футболісти з капітанською пов'язкою, які продовжать демонструвати неповагу до офіційних осіб та делегатів УЄФА, отримуватимуть жовті картки.
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