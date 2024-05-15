Букмекеры оценили шансы сборной Украины на победу на Евро-2024

Букмекерские конторы после выхода сборной Украины по футболу в финальный турнир Евро-2024 выставили коэффициенты на то, как "сине-желтые" выступят на предстоящем континентальном первенстве.

Какие шансы сборной Украины на победу на Евро-2024

В финальной стадии чемпионата Европы-2024 сборная Украины сыграет в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

На проход команды Сергея Реброва в плейоф Евро-2024 принимаются ставки с коэффициентом 1,40. В то же время, на то, что украинская сборная не сможет выйти из группы, коэффициент составляет 3,00.

Можно сделать ставку на то, что сборная Украины станет победителем своей группы. Вероятность этого события оценивается коэффициентом 5,00. Шансы занять первое место в квартете Бельгии — 1,38, Румынии — 9,00, Словакии — 10,00.

На победу сборной Украины по всему турниру можно поставить с коэффициентом 33,00.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

На Евро-2024 сыграют 24 национальных сборных. В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждой из шести групп, а также четыре лучших обладателя третьих мест.

Что изменилось в правилах Евро-2024 по футболу

Союз европейских футбольных ассоциаций наделил судей дополнительной ответственностью.

В частности, во время Евро-2024 футбольные арбитры будут трактовать капитанам соревнующихся друг с другом команд свои самые резонансные решения. Это будет происходить прямо во время матчей.

Новая инициатива направлена на улучшение коммуникации между футбольными судьями и капитанами команд на Евро-2024. Теперь рефери будут обязаны объяснять ключевые решения, принимаемые во время матчей капитанам команд.

Официальные лица на поле принимают от 200 до 250 решений за матч, иногда под огромным давлением, и каждое из них тщательно изучается с разных сторон. Мы хотим, чтобы они были открытее и объясняли, что привело к принятию определенных решений, — рассказали в УЕФА. Поделиться

При этом футболисты с капитанской повязкой, которые продолжат демонстрировать неуважение к официальным лицам и делегатам УЕФА, будут получать желтые карточки.