Сборная Украины получит усиленную охрану на Евро-2024 в Германии

Футболисты сборной Украины будут иметь усиленную охрану во время Евро-2024 в Германии по сравнению с другими 23 командами-участницами чемпионата.
Охрана для сборной Украины на Евро-2024
DW сообщает, что планы на усиленную охрану для сборной Украины подтвердила федеральное министерство внутренних дел Германии Нэнси Фезер.
Информационное агентство SID подчеркивает, что на фоне войны России против Украины восточноевропейцы считаются очень уязвимыми во время пребывания на чемпионате.
Фезер также подчеркнула, что защита и борьба со всеми "мыслимыми опасностями" является приоритетом в работе ее ведомства.
Украина на Евро-2024
17-й Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Дюссельдорфе, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунди.
Украина вышла на Евро-2024 из-за матчей плей-офф — с Боснией и Герцеговиной и Исландией.
Украинцы сыграют в группе Е, где их соперниками станут Бельгия, Словакия и Румыния.
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