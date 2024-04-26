Сборная Украины получит усиленную охрану на Евро-2024 в Германии
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Сборная Украины получит усиленную охрану на Евро-2024 в Германии

Сборная Украины
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Источник:  DW

Футболисты сборной Украины будут иметь усиленную охрану во время Евро-2024 в Германии по сравнению с другими 23 командами-участницами чемпионата.

Охрана для сборной Украины на Евро-2024

DW сообщает, что планы на усиленную охрану для сборной Украины подтвердила федеральное министерство внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

На чемпионате Европы силы безопасности будут защищать все команды, болельщиков и гостей — и особенно, конечно, украинскую команду: мы делаем все возможное, чтобы обезопасить их в Германии, здесь будут действовать еще более высокие меры безопасности, — сказала Фезер.

Информационное агентство SID подчеркивает, что на фоне войны России против Украины восточноевропейцы считаются очень уязвимыми во время пребывания на чемпионате.

Фезер также подчеркнула, что защита и борьба со всеми "мыслимыми опасностями" является приоритетом в работе ее ведомства.

Это одно из самых больших футбольных событий в мире, которое происходит в особо напряженной политической ситуации. Это предполагает много вызовов, — отметила она.

Украина на Евро-2024

17-й Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Дюссельдорфе, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунди.

Украина вышла на Евро-2024 из-за матчей плей-офф — с Боснией и Герцеговиной и Исландией.

Украинцы сыграют в группе Е, где их соперниками станут Бельгия, Словакия и Румыния.

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