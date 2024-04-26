Збірна України отримає посилену охорону на Євро-2024 у Німеччині
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Збірна України отримає посилену охорону на Євро-2024 у Німеччині

Збірна України
Джерело:  DW

Футболісти збірної України матимуть посилену охорону під час Євро-2024 у Німеччині, порівняно з іншими 23 командами-учасницями чемпіонату.

Охорона для збірної України на Євро-2024

DW повідомляє, що плани на посилену охорону для збірної України підтвердила федеральна міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

На чемпіонаті Європи сили безпеки будуть захищати всі команди, вболівальників і гостей — і особливо, звісно, українську команду: ми робимо все можливе, щоб убезпечити їх в Німеччині, тут діятимуть ще вищі заходи безпеки, — сказала Фезер.

Інформаційна агенція SID підкреслює, що на тлі війни Росії проти України східноєвропейці вважаються надзвичайно вразливими під час перебування на чемпіонаті.

Фезер також наголосила, що захист і боротьба з усіма "мислимими небезпеками" є пріоритетом у роботі її відомства.

Це одна з найбільших футбольних подій у світі, яка відбувається в особливо напруженій політичній ситуації. Це передбачає багато викликів, — зауважила вона.

Україна на Євро-2024

17-й Чемпіонат Європи з футболу 2024 пройде з 14 червня по 14 липня у Берліні, Дюссельдорфі, Кельні, Франкфурті-на-Майні, Гельзенкірхені, Гамбурзі, Лейпцигу, Мюнхені, Штутгарті та Дортмунді.

Україна вийшла на Євро-2024 через матчі плей-оф — з Боснією та Герцеговиною та Ісландією.

Українці зіграють у групі Е, де їхніми суперниками стануть Бельгія, Словаччина та Румунія.

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