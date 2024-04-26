Збірна України отримає посилену охорону на Євро-2024 у Німеччині

Футболісти збірної України матимуть посилену охорону під час Євро-2024 у Німеччині, порівняно з іншими 23 командами-учасницями чемпіонату.
Охорона для збірної України на Євро-2024
DW повідомляє, що плани на посилену охорону для збірної України підтвердила федеральна міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.
Інформаційна агенція SID підкреслює, що на тлі війни Росії проти України східноєвропейці вважаються надзвичайно вразливими під час перебування на чемпіонаті.
Фезер також наголосила, що захист і боротьба з усіма "мислимими небезпеками" є пріоритетом у роботі її відомства.
Україна на Євро-2024
17-й Чемпіонат Європи з футболу 2024 пройде з 14 червня по 14 липня у Берліні, Дюссельдорфі, Кельні, Франкфурті-на-Майні, Гельзенкірхені, Гамбурзі, Лейпцигу, Мюнхені, Штутгарті та Дортмунді.
Україна вийшла на Євро-2024 через матчі плей-оф — з Боснією та Герцеговиною та Ісландією.
Українці зіграють у групі Е, де їхніми суперниками стануть Бельгія, Словаччина та Румунія.
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