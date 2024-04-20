Де дивитися в Україні матчі Євро-2024 — відомі транслятори
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Де дивитися в Україні матчі Євро-2024 — відомі транслятори

футбол
Джерело:  online.ua

Чемпіонат Європи з футболу 2024 року стартує 14 червня та триватиме до 14 липня у Німеччині. Збірна України на стадії групового етапу Євро-2024 гратиме в квартеті E проти Бельгії, Румунії та Словаччини.

Де дивитися матчі Євро-2024 в Україні

Українські вболівальники онлайн зможуть дивитися за матчами Євро-2024 на медіасервісі Megogo та каналах Суспільного Мовлення.

Всі матчі турніру транслюватиме Megogo. Окремі матчі Євро-2024 вболівальники зможуть дивитися на місцевих телеканалах Суспільного (наприклад, Суспільне Львів, Суспільне Одеса, Суспільне Рівне) у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT).

Суспільний мовник транслюватиме: матч-відкриття, по одному матчу групового етапу на день, включно з матчами збірної України, а також частину матчів 1/16 фіналу, чвертьфінали, обидва півфінали й сам фінал, включно зі всіма матчами збірної України на стадії плейоф, у разі виходу туди синьо-жовтих.

Також трансляції матчів можна буде слухати на Радіо Промінь.

У Megogo повідомили, що коментаторами для обох мовників будуть представники коментаторської команди медіасервісу.

З ким гратиме збірна України на Євро-2024

Синьо-жовті" за результатами жеребкування потрапили до групи E. Там суперниками команди Сергія Реброва будуть збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.

У фінальному ж турі основної сітки Україна протистоятиме фавориту групи — збірній Бельгії. Матч відбудеться в Штутгарті 26 червня на стадіоні MHPArena. Раніше він іменувався "Мерседес-Бенц Арена".

Список матчів збірної України на Євро-2024:

  • Румунія — Україна, 17 червня, 16:00

  • Словаччина — Україна, 21 червня, 16:00

  • Україна — Бельгія, 26 червня, 19:00

26 березня збірна України переграла Ісландію у фіналі плей-офф кваліфікації до Євро-2024.

Матч-відкриття відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені, а фінал — на берлінському "Олімпіаштадіоні". Також поєдинки чемпіонату Європи приймуть Гамбург, Гельзенкірхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майні. Турнір складатиметься з групового турніру та плей-офф.

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