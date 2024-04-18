Збірна України U-19 дізналася суперників на Євро-2024

У середу, 17 квітня, відбулося жеребкування фінальної частини Євро-2024 серед збірних U-19. Своїх суперників у груповому етапі турніру також дізналася юнацька збірна України.

Хто буде суперниками збірної України U-19 на Євро-2024

Команда Дмитра Михайленка потрапила до групи А, де позмагається з Північною Ірландією, Норвегією та Італією. В іншому квартеті зіграють Данія, Туреччина, Франція, Іспанія.

Група А: Північна Ірландія, Норвегія, Італія, Україна

Група В: Данія, Туреччина, Франція, Іспанія

Фінальна стадія юнацького Євро-2024 (U-19) відбудеться від 15 до 28 липня в Північній Ірландії та стане відбором від УЄФА до ЧС-2025 (U-20).

У матчі-відкритті турніру українці зіграють з господаркою змагань Північною Ірландією. До півфіналу вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи.

Збірна України U-19 ушосте візьме участь у чемпіонаті Європи. "Синьо-жовтим" тричі вдавалося подолати груповий етап континентальної першості, а найкращим результатом є перемога на турнірі 2009 року.

Де проживатиме та тренуватиметься українська збірна під час Євро-2024

"Синьо-жовті" базуватимуться у федеральній землі Гессен. Домівкою української збірної стане столиця регіону — Вісбаден.

Вітчизняні функціонери обрали місто, спираючись на логістику команди Сергія Реброва під час групового етапу Євро-2024. Відстань до Дюссельдорфа та Штутгарта, де гратимуть "синьо-жовті" — орієнтовно 200 км, тож туди збірна їхатиме автобусом.

Трохи далі розташований Мюнхен (400 км). До столиці Баварії збірна України прибуде за два дні до стартового поєдинку на турнірі 17 червня. Суперником "синьо-жовтих" там буде збірна Румунії.