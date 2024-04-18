Сборная Украины U-19 узнала соперников на Евро-2024

В среду, 17 апреля, состоялась жеребьевка финальной части Евро-2024 среди сборных U-19. Своих соперников в групповом этапе турнира также узнала юношеская сборная Украины.

Кто будет соперниками сборной Украины U-19 на Евро-2024

Команда Дмитрия Михайленко попала в группу А, где сразится с Северной Ирландией, Норвегией и Италией. В другом квартете сыграют Дания, Турция, Франция, Испания.

Группа А: Северная Ирландия, Норвегия, Италия, Украина

Группа В: Дания, Турция, Франция, Испания

Финальная стадия юношеского Евро-2024 (U-19) состоится с 15 по 28 июля в Северной Ирландии и станет отбором от УЕФА до ЧМ-2025 (U-20).

В матче-открытии турнира украинцы сыграют с хозяйкой соревнований Северной Ирландией. В полуфинал выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.

Сборная Украины U-19 в шестой раз примет участие в чемпионате Европы. Сине-желтым трижды удавалось преодолеть групповой этап континентального первенства, а лучшим результатом является победа на турнире 2009 года.

Где будет проживать и тренироваться украинская сборная во время Евро-2024

"Сине-желтые" будут базироваться в федеральной земле Гессен. Домом украинской сборной станет столица региона — Висбаден.

Отечественные функционеры выбрали город, опираясь на логистику команды Сергея Реброва во время группового этапа Евро-2024. Расстояние до Дюссельдорфа и Штутгарта, где будут играть "сине-желтые" — ориентировочно 200 км, поэтому сборная будет туда ехать автобусом.

Чуть дальше расположен Мюнхен (400 км). В столицу Баварии сборная Украины прибудет за два дня до стартового поединка на турнире 17 июня. Соперником "сине-желтых" там будет сборная Румынии.