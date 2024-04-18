Сборная Украины U-19 узнала соперников на Евро-2024
Категория
Спорт
Дата публикации

Сборная Украины U-19 узнала соперников на Евро-2024

сборная
Читати українською

В среду, 17 апреля, состоялась жеребьевка финальной части Евро-2024 среди сборных U-19. Своих соперников в групповом этапе турнира также узнала юношеская сборная Украины.

Кто будет соперниками сборной Украины U-19 на Евро-2024

Команда Дмитрия Михайленко попала в группу А, где сразится с Северной Ирландией, Норвегией и Италией. В другом квартете сыграют Дания, Турция, Франция, Испания.

Группа А: Северная Ирландия, Норвегия, Италия, Украина

Группа В: Дания, Турция, Франция, Испания

Финальная стадия юношеского Евро-2024 (U-19) состоится с 15 по 28 июля в Северной Ирландии и станет отбором от УЕФА до ЧМ-2025 (U-20).

В матче-открытии турнира украинцы сыграют с хозяйкой соревнований Северной Ирландией. В полуфинал выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.

Сборная Украины U-19 в шестой раз примет участие в чемпионате Европы. Сине-желтым трижды удавалось преодолеть групповой этап континентального первенства, а лучшим результатом является победа на турнире 2009 года.

Где будет проживать и тренироваться украинская сборная во время Евро-2024

"Сине-желтые" будут базироваться в федеральной земле Гессен. Домом украинской сборной станет столица региона — Висбаден.

Отечественные функционеры выбрали город, опираясь на логистику команды Сергея Реброва во время группового этапа Евро-2024. Расстояние до Дюссельдорфа и Штутгарта, где будут играть "сине-желтые" — ориентировочно 200 км, поэтому сборная будет туда ехать автобусом.

Чуть дальше расположен Мюнхен (400 км). В столицу Баварии сборная Украины прибудет за два дня до стартового поединка на турнире 17 июня. Соперником "сине-желтых" там будет сборная Румынии.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Какие шансы у сборной Украины победить на Евро-2024 — прогноз The Guardian
футбол
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украина поднялась в рейтинге сборных ФИФА после побед в отборе на Евро-2024
сборная Украины
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинская сборная выбрала локацию для тренировок во время Евро-2024
футбол

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?