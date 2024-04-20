Где смотреть в Украине матчи Евро-2024 — известные трансляторы
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Где смотреть в Украине матчи Евро-2024 — известные трансляторы

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Источник:  online.ua

Чемпионат Европы по футболу 2024 года стартует 14 июня и продлится до 14 июля в Германии. Сборная Украины на стадии группового этапа Евро-2024 будет играть в квартете E против Бельгии, Румынии и Словакии.

Где смотреть матчи Евро-2024 в Украине

Украинские болельщики онлайн смогут смотреть по матчам Евро-2024 на медиасервисе Megogo и каналах Общественного Вещания .

Все матчи турнира будет транслировать Megogo. Отдельные матчи Евро-2024 болельщики смогут смотреть на местных телеканалах Общественного (например, Общественное Львов, Общественное Одесса, Общественное Ровно) в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT).

Общественный вещатель будет транслировать: матч-открытие, по одному матчу группового этапа в день, включая матчи сборной Украины, а также часть матчей 1/16 финала, четвертьфиналы, оба полуфинала и сам финал, включая все матчи сборной Украины на стадии плейоф, в при выходе туда сине-желтых.

Также трансляции матчей можно будет слушать на Радио Луч.

В Megogo сообщили, что комментаторами для обоих вещателей будут представители комментаторской команды медиасервиса.

С кем будет играть сборная Украины на Евро-2024

Сине-желтые по результатам жеребьевки попали в группу E. Там соперниками команды Сергея Реброва будут сборные Бельгии, Словакии и Румынии.

В финальном туре основной сетки Украина будет противостоять фавориту группы — сборной Бельгии. Матч пройдет в Штутгарте 26 июня на стадионе MHPArena. Ранее он назывался "Мерседес-Бенц Арена".

Список матчей сборной Украины на Евро-2024:

  • Румыния - Украина, 17 июня, 16:00

  • Словакия - Украина, 21 июня, 16:00

  • Украина - Бельгия, 26 июня, 19:00

26 марта сборная Украины обыграла Исландию в финале плей-офф квалификации к Евро-2024.

Матч-открытие состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене, а финал - на берлинском "Олимпиаштадионе". Также поединки чемпионата Европы примут Гамбург, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майне. Турнир состоит из группового турнира и плей-офф.

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