Букмекери оцінили шанси збірної України на вихід із групи та перемогу на Євро-2024

Букмекерські контори після виходу збірної України з футболу до фінального турніру Євро-2024 виставили коефіцієнти на те, як "синьо-жовті" виступлять на майбутній континентальній першості.
Головні тези:
- Збірна України має коефіцієнт 1,40 на вихід із групи на Євро-2024
- Імовірність перемоги української збірної у всьому турнірі оцінюється коефіцієнтом 33,00
- Матчі Євро-2024 відбудуться в Німеччині від 14 червня до 14 липня 2024 року
- Збірна України виступить у групі E проти Бельгії, Словаччини і Румунії
- Україна вчетверте поспіль бере участь у Євро, де на Євро-2020 досягла чвертьфіналу
Які шанси збірної України на вихід із групи та перемогу на Євро-2024
У фінальній стадії чемпіонату Європи-2024 збірна України зіграє у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.
На прохід команди Сергія Реброва до плейоф Євро-2024 приймаються ставки з коефіцієнтом 1,40. Водночас на те, що українська збірна не зможе вийти з групи, коефіцієнт становить 3,00.
Також можна зробити ставку на те, що збірна України стане переможцем своєї групи. Ймовірність цієї події оцінюється коефіцієнтом 5,00. Шанси посісти перше місце у квартеті Бельгії — 1,38, Румунії — 9,00, Словаччини — 10,00.
На перемогу збірної України у всьому турнірі можна поставити з коефіцієнтом 33,00.
Що відомо про матчі Євро-2024
Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.
На Євро-2024 зіграють 24 національні збірні. До 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожної з шести груп, а також чотири найкращі володарі третіх місць.
Нагадаємо, збірна України вчетверте поспіль виступить на чемпіонаті Європи з футболу. Найбільш успішним для "синьо-жовтих" залишається Євро-2020, де наша команда під керівництвом Андрія Шевченка дійшла до чвертьфіналу.
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