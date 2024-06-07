Букмекери оцінили шанси збірної України на вихід із групи та перемогу на Євро-2024
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Букмекери оцінили шанси збірної України на вихід із групи та перемогу на Євро-2024

футбол

Букмекерські контори після виходу збірної України з футболу до фінального турніру Євро-2024 виставили коефіцієнти на те, як "синьо-жовті" виступлять на майбутній континентальній першості.

Головні тези:

  • Збірна України має коефіцієнт 1,40 на вихід із групи на Євро-2024
  • Імовірність перемоги української збірної у всьому турнірі оцінюється коефіцієнтом 33,00
  • Матчі Євро-2024 відбудуться в Німеччині від 14 червня до 14 липня 2024 року
  • Збірна України виступить у групі E проти Бельгії, Словаччини і Румунії
  • Україна вчетверте поспіль бере участь у Євро, де на Євро-2020 досягла чвертьфіналу

Які шанси збірної України на вихід із групи та перемогу на Євро-2024

У фінальній стадії чемпіонату Європи-2024 збірна України зіграє у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

На прохід команди Сергія Реброва до плейоф Євро-2024 приймаються ставки з коефіцієнтом 1,40. Водночас на те, що українська збірна не зможе вийти з групи, коефіцієнт становить 3,00.

Також можна зробити ставку на те, що збірна України стане переможцем своєї групи. Ймовірність цієї події оцінюється коефіцієнтом 5,00. Шанси посісти перше місце у квартеті Бельгії — 1,38, Румунії — 9,00, Словаччини — 10,00.

На перемогу збірної України у всьому турнірі можна поставити з коефіцієнтом 33,00.

Що відомо про матчі Євро-2024

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

На Євро-2024 зіграють 24 національні збірні. До 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожної з шести груп, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Нагадаємо, збірна України вчетверте поспіль виступить на чемпіонаті Європи з футболу. Найбільш успішним для "синьо-жовтих" залишається Євро-2020, де наша команда під керівництвом Андрія Шевченка дійшла до чвертьфіналу.

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