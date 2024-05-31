Збірна України провела перше тренування у Німеччині перед Євро-2024 — фото

Збірна України з футболу прибула у Німеччину, де провела перше тренування на полі клубу Ельтерсдорф з баварського міста Ерлангена.

Як пройшло тренування збірної України з футболу

У розминці та біговій роботі взяли участь усі 24 гравці, які наразі присутні в розташування "синьо-жовтих". Надалі футболісти виконали вправи на техніку роботи з мʼячем.

Після цього команду розділили на групи для ігрових серій із тактичними завданнями. Індивідуально працювали Георгій Судаков та Віталій Миколенко, які завершують процес реабілітації після раніше отриманих ушкоджень.

31 травня українська команда продовжить роботу на першому зборі перед фінальним турніром Євро-2024 в режимі дворазових тренувань.

З ким гратиме збірна України на Євро-2024

Синьо-жовті" за результатами жеребкування потрапили до групи E. Там суперниками команди Сергія Реброва будуть збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.

У фінальному ж турі основної сітки Україна протистоятиме фавориту групи — збірній Бельгії. Матч відбудеться в Штутгарті 26 червня на стадіоні MHPArena. Раніше він іменувався "Мерседес-Бенц Арена".

Список матчів збірної України на Євро-2024:

Румунія — Україна, 17 червня, 16:00

Словаччина — Україна, 21 червня, 16:00

Україна — Бельгія, 26 червня, 19:00