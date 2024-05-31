Сборная Украины провела первую тренировку в Германии перед Евро-2024 — фото

Сборная Украины по футболу прибыла в Германию, где провела первую тренировку в поле клуба Эльтерсдорф из баварского города Эрлангена.
Как прошла тренировка сборной Украины по футболу
В разминке и беговой работе приняли участие все 24 игрока, которые присутствуют в расположении "сине-желтых". В дальнейшем футболисты выполнили упражнения на технику работы с мячом.
После этого команду разделили на группы для игровых серий с тактическими задачами. Индивидуально работали Георгий Судаков и Виталий Миколенко, завершающие процесс реабилитации после ранее полученных повреждений.
31 мая украинская команда продолжит работу на первом сборе перед финальным турниром Евро-2024 в режиме двукратных тренировок.
С кем будет играть сборная Украины на Евро-2024
Сине-желтые по результатам жеребьевки попали в группу E. Там соперниками команды Сергея Реброва будут сборные Бельгии, Словакии и Румынии.
В финальном туре основной сетки Украина будет противостоять фавориту группы — сборной Бельгии. Матч пройдет в Штутгарте 26 июня на стадионе MHPArena. Ранее он назывался "Мерседес-Бенц Арена".
Список матчей сборной Украины на Евро-2024:
Румыния — Украина, 17 июня, 16:00
Словакия — Украина, 21 июня, 16:00
Украина — Бельгия, 26 июня, 19:00
Матч-открытие состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене, а финал — на берлинском "Олимпиаштадионе". Также поединки чемпионата Европы примут Гамбург, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майне. Турнир состоит из группового турнира и плей-офф.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-