Букмекеры оценили шансы сборной Украины на выход из группы и победу на Евро-2024

Букмекерские конторы после выхода сборной Украины по футболу в финальный турнир Евро-2024 выставили коэффициенты на то, как "сине-желтые" выступят на предстоящем континентальном первенстве.

Какие шансы сборной Украины на выход из группы и победу на Евро-2024

В финальной стадии чемпионата Европы-2024 сборная Украины сыграет в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

На проход команды Сергея Реброва в плейоф Евро-2024 принимаются ставки с коэффициентом 1,40. В то же время, на то, что украинская сборная не сможет выйти из группы, коэффициент составляет 3,00.

Можно сделать ставку на то, что сборная Украины станет победителем своей группы. Вероятность этого события оценивается коэффициентом 5,00. Шансы занять первое место в квартете Бельгии — 1,38, Румынии — 9,00, Словакии — 10,00.

На победу сборной Украины по всему турниру можно поставить с коэффициентом 33,00.

Что известно о матчах Евро-2024

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

На Евро-2024 сыграют 24 национальных сборных. В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждой из шести групп, а также четыре лучших обладателя третьих мест.

Напомним, сборная Украины в четвертый раз подряд выступит на чемпионате Европы по футболу. Наиболее успешным для "сине-желтых" остается Евро-2020, где наша команда под руководством Андрея Шевченко дошла до четвертьфинала.