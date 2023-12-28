Була паніка. Як Путін підставив та розлютив лідера Китаю Сі Цзіньпіна

Згідно з даними видання "Nikkei Asia", вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року стало несподіванкою для Сі Цзіньпіна та усього Китаю. Окрім того, рішення Путіна про напад безпосередньо впливає на плани Пекіна.

Путін підставив Сі Цзіньпіна, атакувавши Україну

Журналісти дізналися про те, що очільник Кремля ще в березні 2023 року заявив главі КНР, що планує воювати з Україною ще щонайменше 5 років.

Така неочікувана заява президента РФ, яка, як вважає видання, була все-таки блефом, підштовхнула Пекін до перегляду своєї політичної стратегії.

Що також важливо розуміти, довготривала російсько-українська війна може стати серйозною проблемою для Сі Цзіньпіна.

Якщо війна між Росією та Україною затягнеться, це суттєво вплине на плани та амбіції Сі на його безпрецедентний третій термін на посаді глави Китаю та генерального секретаря Комуністичної партії КНР. Це також може вплинути на велику мету Сі – об'єднання Тайваню з материковим Китаєм, - пише "Nikkei Asia". Поширити

За словами журналістів, насправді російському диктатору не вдалося повністю переконати Сі в тому, що він здатний воювати так багато років поспіль.

Чому вторгнення армії Путіна в Україну розлютило Сі Цзіньпіна

Згідно з даними журналістів, лідер Китаю насправді дуже ображений на президента РФ ще з часів китайсько-російського саміту, що відбувся 4 лютого 2022 року, в день відкриття зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні.

Що важливо розуміти, тоді очільник Кремля був єдиним президентом великої держави, який відвідав церемонію відкриття.

Під час саміту він не подавав жодних ознак того, що збирається почати повномасштабне вторгнення в Україну, однак все-таки зробив це вкрай швидко.

Видання звертає увагу на те, що в Китаї справді була паніка через вчинок Путіна.

Особливо враховуючи той факт, що за 20 днів до вторгнення глави РФ та КНР оголосили про "безмежне" партнерство між їхніми країнами.

Це все виглядало так, ніби Китай дав мовчазну згоду Путіну на повномасштабну війну проти України.