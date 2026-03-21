"Була шокована". Оля Полякова відреагувала на заяви свого чоловіка

Відома українська співачка Оля Полякова вирішила попросити вибачення за скандальні заяви свого чоловіка Вадима Буряковського під час нещодавнього інтерв'ю. Він відверто зізнався, що думає про ведучу Машу Єфросініну та її чоловіка Тимура Хромаєва.
Головні тези:
- Слова Вадима Буряковського про друзів його дружини сколихнули мережу.
- Оля Полякова пояснила, що це винятково його думка.
Оля Полякова озвучила свою позицію
Чоловік зірки Вадим Буряковський дав інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.
Під час нього він почав стверджувати, що Хромаєв "мажором", який "щоб усього досягти, пальцем про палець не вдарив".
Ба більше, розмірковуючи про телеведучу Машу Єфросініну, заявив, що в житті вона зовсім "не така", як на сцені.
Оля Полякова чітко дала зрозуміти, що не підтримує ці заяви свого чоловіка.
За словами зірки, вона щиро поважає Машу, Тимура та їхню сім'ю.
Артистка також додала, що для неї це приклад гідних, міцних і довготривалих стосунків.
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-