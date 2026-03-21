"Була шокована". Оля Полякова відреагувала на заяви свого чоловіка

Відома українська співачка Оля Полякова вирішила попросити вибачення за скандальні заяви свого чоловіка Вадима Буряковського під час нещодавнього інтерв'ю. Він відверто зізнався, що думає про ведучу Машу Єфросініну та її чоловіка Тимура Хромаєва.

Оля Полякова озвучила свою позицію

Чоловік зірки Вадим Буряковський дав інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Під час нього він почав стверджувати, що Хромаєв "мажором", який "щоб усього досягти, пальцем про палець не вдарив".

Ба більше, розмірковуючи про телеведучу Машу Єфросініну, заявив, що в житті вона зовсім "не така", як на сцені.

Оля Полякова чітко дала зрозуміти, що не підтримує ці заяви свого чоловіка.

Відверто кажучи, була шокована його заявами, які могли завдати болю важливим для мене людям. Я хочу це чітко зафіксувати: це його особиста позиція. Не моя. Іноді близькість не означає тотожність думок. Але я вважаю за потрібне вибачитися! Мені шкода! Оля Полякова Українська співачка

За словами зірки, вона щиро поважає Машу, Тимура та їхню сім'ю.

Артистка також додала, що для неї це приклад гідних, міцних і довготривалих стосунків.