"Была шокирована". Оля Полякова отреагировала на заявления своего мужа

Источник:  online.ua

Известная украинская певица Оля Полякова решила извиниться за скандальные заявления своего мужа Вадима Буряковского во время недавнего интервью. Он откровенно признался, что думает о ведущей Маше Ефросинине и ее муже Тимуре Хромаеве.

  • Слова Вадима Буряковского о друзьях его жены всколыхнули сеть.
  • Оля Полякова объяснила, что это исключительно его мнение.

Муж звезды Вадим Буряковский дал интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Во время него он начал утверждать, что Хромаев является "мажором", который "чтобы достичь всего, пальцем о палец не ударил".

Более того, рассуждая о телеведущей Маше Ефросинине, заявил, что в жизни она совсем "не такая", как на сцене.

Оля Полякова четко дала понять, что не поддерживает эти заявления мужа.

Откровенно говоря, была шокирована его заявлениями, которые могли причинить боль важным для меня людям. Я хочу это четко зафиксировать: это его личная позиция. Не моя. Иногда близость не означает тождество мнений. Но я считаю нужным извиниться! Мне жаль!

По словам звезды, она искренне уважает Машу, Тимура и их семью.

Артистка также добавила, что для нее это пример достойных, крепких и долговременных отношений.

Поэтому мне было крайне неприятно услышать слова моего мужа в его интервью в адрес Маши и ее семьи, — добавила Полякова.

