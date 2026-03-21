"Была шокирована". Оля Полякова отреагировала на заявления своего мужа

Известная украинская певица Оля Полякова решила извиниться за скандальные заявления своего мужа Вадима Буряковского во время недавнего интервью. Он откровенно признался, что думает о ведущей Маше Ефросинине и ее муже Тимуре Хромаеве.

Оля Полякова озвучила свою позицию

Муж звезды Вадим Буряковский дал интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Во время него он начал утверждать, что Хромаев является "мажором", который "чтобы достичь всего, пальцем о палец не ударил".

Более того, рассуждая о телеведущей Маше Ефросинине, заявил, что в жизни она совсем "не такая", как на сцене.

Оля Полякова четко дала понять, что не поддерживает эти заявления мужа.

Откровенно говоря, была шокирована его заявлениями, которые могли причинить боль важным для меня людям. Я хочу это четко зафиксировать: это его личная позиция. Не моя. Иногда близость не означает тождество мнений. Но я считаю нужным извиниться! Мне жаль! Оля Полякова Украинская певица

По словам звезды, она искренне уважает Машу, Тимура и их семью.

Артистка также добавила, что для нее это пример достойных, крепких и долговременных отношений.