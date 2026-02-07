Була жорстка розмова щодо роботи мобільних вогневих груп — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Була жорстка розмова щодо роботи мобільних вогневих груп — Зеленський

Володимир Зеленський
Зеленський провів новий селектор - важливі деталі

7 лютого глава держави Володимир Зеленський повідомив, що провів “жорстку розмову” з метою поліпшення роботи мобільних вогневих груп. За ссловами президент, незабаром керівники областей, Повітряні сили ЗСУ і Міністерство оборони України повинні забезпечити додаткове посилення цього напрямку для захисту населення від російських атак.

Головні тези:

  • Влада уже залучила необхідні сили для ліквідації наслідків нового російського удару та відновлення. 
  • МВС України створює додаткові команди для оперативної роботи на енергообʼєктах західних областей. 

Зеленський провів новий селектор — важливі деталі

Президент традиційно заслухав звіти щодо ситуації в усіх областях після нової масштабної російської атаки.

Він підтвердив, що є значні ушкодження обʼєктів енергетики, що призвело до нової хвилі аварійних відключень.

За словами Зеленського, останні події демонструють небажання Путіна завершувати війну проти України.

Була доволі жорстка розмова щодо роботи мобільних вогневих груп, і найближчими днями керівники областей, Повітряні сили ЗСУ і Міністерство оборони України повинні забезпечити додаткове посилення компоненту мобільних вогневих груп у загальній системі захисту визначених областей.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Окрім того, глава держави додав, що очікує на масштабування програм підтримки людей на тлі посилення російського терору.

Як зазначив Володимир Зеленський, він уже дав Кабінету міністрів України конкретні завдання для реалізації цієї цілі.

Українські дипломати повинні прискоритись і в роботі з партнерами щодо пакетів підтримки нашої ППО та енергетичної стійкості, — додав він.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб звітує про ураження російських РСЗВ "Ураган" і центра виробництва FPV
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Білецький назвав "смішним" дедлайн Путіна щодо захоплення Донецької області
Білецький висміяв нові плани Путіна
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ уразили російську нафтобазу "Балашово" і низку стратегічних об'єктів на ТОТ
Генштаб ЗСУ
бавовна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?