Була жорстка розмова щодо роботи мобільних вогневих груп — Зеленський

7 лютого глава держави Володимир Зеленський повідомив, що провів “жорстку розмову” з метою поліпшення роботи мобільних вогневих груп. За ссловами президент, незабаром керівники областей, Повітряні сили ЗСУ і Міністерство оборони України повинні забезпечити додаткове посилення цього напрямку для захисту населення від російських атак.

Зеленський провів новий селектор — важливі деталі

Президент традиційно заслухав звіти щодо ситуації в усіх областях після нової масштабної російської атаки.

Він підтвердив, що є значні ушкодження обʼєктів енергетики, що призвело до нової хвилі аварійних відключень.

За словами Зеленського, останні події демонструють небажання Путіна завершувати війну проти України.

Була доволі жорстка розмова щодо роботи мобільних вогневих груп, і найближчими днями керівники областей, Повітряні сили ЗСУ і Міністерство оборони України повинні забезпечити додаткове посилення компоненту мобільних вогневих груп у загальній системі захисту визначених областей. Володимир Зеленський Президент України

Окрім того, глава держави додав, що очікує на масштабування програм підтримки людей на тлі посилення російського терору.

Як зазначив Володимир Зеленський, він уже дав Кабінету міністрів України конкретні завдання для реалізації цієї цілі.