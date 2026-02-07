ЗСУ уразили російську нафтобазу "Балашово" і низку стратегічних об'єктів на ТОТ
ЗСУ уразили російську нафтобазу "Балашово" і низку стратегічних об'єктів на ТОТ

Генштаб ЗСУ
бавовна
У межах заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України, 6-го та ніч на 7 лютого, завдали вогневого ураження по низці військових об’єктів ворога на території РФ та на тимчасово окупованих територіях України.

Головні тези:

  • Підрозділи ЗСУ в ніч на 7 лютого завдали удару по нафтобазі “Балашово” у Саратовській області РФ.
  • Українські війська також уражено стратегічні об'єкти на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Запорізькій та Донецькій областях.

Нова масштабна “бавовна” у РФ і на ТОТ: що уражено

Так, за попередньою інформацією Генштабу ЗСУ, уражено нафтобазу "Балашово" у Саратовській області РФ. Результати уточнюються.

Також уражено низку об’єктів на ТОТ:

  • На ТОТ Запорізької області зафіксовано ураження пункту управління БпЛА противника в районі н.п. Рівнопілля та зосередження живої сили ворога в районі Дорожнянки.

  • Також, в районі н.п Ялта на ТОТ Донецької області, уражено розташування ремонтного підрозділу ворога.

  • Вчора на ТОТ Донецької області у районі Миколаївки уражено пункт управління БпЛА противника та реактивну систему залпового вогню в районі Полтавки.

Крім того, у районі н.п. Дронівка Бєлгородської області РФ зафіксовано ураження зосередження живої сили ворога.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Сили оборони України й надалі здійснюватимуть системні заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу та логістичних можливостей російського агресора.

