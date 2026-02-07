ЗСУ уразили російську нафтобазу "Балашово" і низку стратегічних об'єктів на ТОТ

У межах заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України, 6-го та ніч на 7 лютого, завдали вогневого ураження по низці військових об’єктів ворога на території РФ та на тимчасово окупованих територіях України.
Головні тези:
- Підрозділи ЗСУ в ніч на 7 лютого завдали удару по нафтобазі “Балашово” у Саратовській області РФ.
- Українські війська також уражено стратегічні об'єкти на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Запорізькій та Донецькій областях.
Нова масштабна “бавовна” у РФ і на ТОТ: що уражено
Так, за попередньою інформацією Генштабу ЗСУ, уражено нафтобазу "Балашово" у Саратовській області РФ. Результати уточнюються.
Також уражено низку об’єктів на ТОТ:
На ТОТ Запорізької області зафіксовано ураження пункту управління БпЛА противника в районі н.п. Рівнопілля та зосередження живої сили ворога в районі Дорожнянки.
Також, в районі н.п Ялта на ТОТ Донецької області, уражено розташування ремонтного підрозділу ворога.
Вчора на ТОТ Донецької області у районі Миколаївки уражено пункт управління БпЛА противника та реактивну систему залпового вогню в районі Полтавки.
Крім того, у районі н.п. Дронівка Бєлгородської області РФ зафіксовано ураження зосередження живої сили ворога.
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.
Сили оборони України й надалі здійснюватимуть системні заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу та логістичних можливостей російського агресора.
