ВСУ поразили российскую нефтебазу "Балашово" и ряд стратегических объектов на ВОТ
ВСУ поразили российскую нефтебазу "Балашово" и ряд стратегических объектов на ВОТ

Генштаб ВСУ
бавовна
Read in English
Читати українською

В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины, 6 и ночь на 7 февраля, нанесли огневое поражение по ряду военных объектов врага на территории РФ и на временно оккупированных территориях Украины.

Главные тезисы

  • Подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтебазе "Балашово" в Саратовской области РФ и стратегическим объектам на территории временно оккупированных территорий.
  • Согласно информации Генштаба ВСУ, также были поражены пункты управления, живая сила и ремонтные подразделения врага.

Новый масштабный "хлопок" в РФ и на ТОТ: что поражено

Так, по предварительной информации Генштаба ВСУ, поражена нефтебаза "Балашово" в Саратовской области РФ. Результаты уточняются.

Также поражен ряд объектов на ТОТ:

  • На ТОТ Запорожской области зафиксировано поражение пункта управления БПЛА противника в районе н.п. Равнополье и сосредоточение живой силы врага в районе Дорожнянки.

  • Также, в районе н.п. Ялта на ТОТ Донецкой области, поражено расположение ремонтного подразделения врага.

  • Вчера на ТОТ Донецкой области в районе Николаевки поражен пункт управления БПЛА противника и реактивная система залпового огня в районе Полтавки.

Кроме того, в районе н.п. Дроновка Белгородской области РФ зафиксировано поражение сосредоточения живой силы врага.

Утраты противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Силы обороны Украины будут и дальше осуществлять системные мероприятия, направленные на ослабление боевого потенциала и логистических возможностей российского агрессора.

