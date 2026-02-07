ВСУ поразили российскую нефтебазу "Балашово" и ряд стратегических объектов на ВОТ

В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины, 6 и ночь на 7 февраля, нанесли огневое поражение по ряду военных объектов врага на территории РФ и на временно оккупированных территориях Украины.
Главные тезисы
- Подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтебазе "Балашово" в Саратовской области РФ и стратегическим объектам на территории временно оккупированных территорий.
- Согласно информации Генштаба ВСУ, также были поражены пункты управления, живая сила и ремонтные подразделения врага.
Новый масштабный "хлопок" в РФ и на ТОТ: что поражено
Так, по предварительной информации Генштаба ВСУ, поражена нефтебаза "Балашово" в Саратовской области РФ. Результаты уточняются.
Также поражен ряд объектов на ТОТ:
На ТОТ Запорожской области зафиксировано поражение пункта управления БПЛА противника в районе н.п. Равнополье и сосредоточение живой силы врага в районе Дорожнянки.
Также, в районе н.п. Ялта на ТОТ Донецкой области, поражено расположение ремонтного подразделения врага.
Вчера на ТОТ Донецкой области в районе Николаевки поражен пункт управления БПЛА противника и реактивная система залпового огня в районе Полтавки.
Кроме того, в районе н.п. Дроновка Белгородской области РФ зафиксировано поражение сосредоточения живой силы врага.
Утраты противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Силы обороны Украины будут и дальше осуществлять системные мероприятия, направленные на ослабление боевого потенциала и логистических возможностей российского агрессора.
