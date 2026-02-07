ВСУ поразили российскую нефтебазу "Балашово" и ряд стратегических объектов на ВОТ

В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины, 6 и ночь на 7 февраля, нанесли огневое поражение по ряду военных объектов врага на территории РФ и на временно оккупированных территориях Украины.

Новый масштабный "хлопок" в РФ и на ТОТ: что поражено

Так, по предварительной информации Генштаба ВСУ, поражена нефтебаза "Балашово" в Саратовской области РФ. Результаты уточняются.

Также поражен ряд объектов на ТОТ:

На ТОТ Запорожской области зафиксировано поражение пункта управления БПЛА противника в районе н.п. Равнополье и сосредоточение живой силы врага в районе Дорожнянки.

Также, в районе н.п. Ялта на ТОТ Донецкой области, поражено расположение ремонтного подразделения врага.

Вчера на ТОТ Донецкой области в районе Николаевки поражен пункт управления БПЛА противника и реактивная система залпового огня в районе Полтавки.

Кроме того, в районе н.п. Дроновка Белгородской области РФ зафиксировано поражение сосредоточения живой силы врага.

Утраты противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.