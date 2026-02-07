Был жесткий разговор о работе мобильных огневых групп — Зеленский

7 февраля глава государства Владимир Зеленский сообщил, что провел "жесткий разговор" с целью улучшения работы мобильных огневых групп. По словам президента, руководители областей, Воздушные силы ВСУ и Министерство обороны Украины должны обеспечить дополнительное усиление этого направления для защиты людей от российских атак.

Зеленский провел новый селектор — важные детали

Президент традиционно заслушал отчеты по ситуации во всех областях после новой масштабной российской атаки.

Он подтвердил, что есть значительные повреждения объектов энергетики, что повлекло за собой новую волну аварийных отключений.

По словам Зеленского, последние события демонстрируют нежелание Путина завершать войну против Украины.

Был достаточно жесткий разговор о работе мобильных огневых групп, и в ближайшие дни руководители областей, Воздушные силы ВСУ и Министерство обороны Украины должны обеспечить дополнительное усиление компонента мобильных огневых групп в общей системе защиты определенных областей. Владимир Зеленский Президент Украины

Кроме того, глава государства добавил, что ожидает масштабирования программ поддержки людей на фоне усиления российского террора.

Как отметил Владимир Зеленский, он уже дал Кабинету Министров Украины конкретные задачи для реализации этой цели.