Был жесткий разговор о работе мобильных огневых групп — Зеленский

Владимир Зеленский
Зеленский провел новый селектор – важные детали
Читати українською

7 февраля глава государства Владимир Зеленский сообщил, что провел "жесткий разговор" с целью улучшения работы мобильных огневых групп. По словам президента, руководители областей, Воздушные силы ВСУ и Министерство обороны Украины должны обеспечить дополнительное усиление этого направления для защиты людей от российских атак.

Главные тезисы

  • Власти уже привлекли необходимые силы для ликвидации последствий нового российского удара и восстановления.
  • МВД создает дополнительные команды для оперативной работы на энергообъектах западных областей.

Зеленский провел новый селектор — важные детали

Президент традиционно заслушал отчеты по ситуации во всех областях после новой масштабной российской атаки.

Он подтвердил, что есть значительные повреждения объектов энергетики, что повлекло за собой новую волну аварийных отключений.

По словам Зеленского, последние события демонстрируют нежелание Путина завершать войну против Украины.

Был достаточно жесткий разговор о работе мобильных огневых групп, и в ближайшие дни руководители областей, Воздушные силы ВСУ и Министерство обороны Украины должны обеспечить дополнительное усиление компонента мобильных огневых групп в общей системе защиты определенных областей.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Кроме того, глава государства добавил, что ожидает масштабирования программ поддержки людей на фоне усиления российского террора.

Как отметил Владимир Зеленский, он уже дал Кабинету Министров Украины конкретные задачи для реализации этой цели.

Украинские дипломаты должны ускориться и в работе с партнерами по пакетам поддержки нашей ПВО и энергетической устойчивости, — добавил он.

Силы обороны продолжают совершать новые успешные атаки
