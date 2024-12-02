Науковці з з Національного центру наукових досліджень у Францїі з'ясували, як близько 6 млн років тому Середземне море пережило Мессінську кризу солоності і ледь повністю не пересохло.
Головні тези:
- Середземне море пережило Мессінську кризу благодаря колапсу Гібралтарської протоки та раптовому припливу води з Атлантичного океану.
- Висока солоность моря призвела до масового вимирання деяких видів морського життя, але деякі екстремофільні організми вдалося вижити.
- Стрімке випаровування води з Середземного моря вплинуло на клімат, тектонічну активність та екосистеми, що вказує на потенційні наслідки сучасних кліматичних змін.
- Вивчаючи Мессінську кризу, вчені підкреслюють необхідність глобальної співпраці та сталого управління ресурсами для захисту природи та людського суспільства.
- Історичні події, пов'язані з Мессінською кризою, демонструють важливість уроків минулого для вирішення екологічних викликів сьогодення.
Як Середзнемному морю вдалось пережити найбільшу кризу у своїй історії і зберегтись до наших днів
Однак вчених непокоїло питання, як за умов настільки швидкого зростання концентрації солоності близько 1 млн куб метрів солів за короткий час опустилось на дно.
У новому дослідженні французьких вчених підкреслюється, що перша стадія зростання солоності Середземного моря тривала близько 35 тис років, упродовж яких відкладення солі відбувались лише у східному Середземноморі'ї.
Однак протягом наступних 10 років відкладення солі почали з’являтись по всьому Середземномор'ю.
Однак такі монументальні зміни не залишились без наслідків.
Дослідники зазначають, що вивільнення тиску на земну кору провокувало численні виверження вулканів. Ці виверження, ймовірно, були реакцією на стрімку втрату води Середземним морем.
Настільки стрімке випаровування також вплинуло на тодішній клімат.
Окрім цього настільки стрімке і масштабне зростання солоності Середземного моря створило серйозні проблеми для морського життя.
Більшість тодішніх морських організмів не могла існувати у настільки солоній воді, що призвело до масового вимирання окремих видів.
Проте є інформація, яка підтверджує те, що деякі екстремофільні організми, тобто ті, які можуть виживати у високосолоних середовищах, змогли вижити під час такого періоду.
Як Середземному морю вдалось відновитись
Завдяки цій події стає зрозуміло, як швидкі геологічні та гідрологічні трансформації можуть спричинити каскадний вплив на клімат, екосистеми та навіть тектонічну активність.
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