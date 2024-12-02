Было на грани исчезновения. Средиземное море чуть не пересохло. Что его спасло
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Было на грани исчезновения. Средиземное море чуть не пересохло. Что его спасло

Средиземное море
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Источник:  Nature

Ученые из Национального центра научных исследований во Франции выяснили, как около 6 млн лет назад Средиземное море пережило Мессинский кризис солености и едва полностью не пересохло.

Главные тезисы

  • Средиземное море пережило Мессинский кризис благодаря коллапсу Гибралтарского пролива и внезапному притоку воды из Атлантического океана.
  • Изучение Мессинского кризиса подчеркивает важность глобального сотрудничества и устойчивого управления ресурсами для защиты природы и общества.
  • Экстремальные изменения в экосистеме и климате вызванные Мессинским кризисом показывают, как быстрые изменения могут повлиять на окружающий мир.
  • Коллапс Гибралтарского пролива способствовал восстановлению уровня воды в Средиземном море путем внезапного притока воды из Атлантического океана.
  • Исторический пример Мессинского кризиса призывает к глубокому пониманию последствий климатических изменений и необходимости принятия срочных мер по защите окружающей среды.

Как Среднему морю удалось пережить самый большой кризис в своей истории и сохраниться до наших дней

Однако ученых беспокоил вопрос, как при условии столь быстрого роста концентрации солености около 1 млн куб метров солей за короткое время опустилось на дно.

В новом исследовании французских ученых подчеркивается, что первая стадия роста солености Средиземного моря длилась около 35 тыс. лет, в течение которых отложения соли происходили только в восточном Средиземноморье.

Это было связано с ограничением оттока средиземноморской воды в Атлантику, в результате чего на востоке образовался бассейн, заполненный соляным раствором, подчеркивают исследователи.

Средиземное море едва полностью не пересохло
Средиземное море

Однако в течение следующих 10 лет отложения соли начали появляться по всему Средиземноморью.

Быстрое испарение привело к столь резкому снижению уровня моря — на 1,7-2,1 километра на востоке и примерно на 0,85 километра на западе — что Средиземноморский бассейн потерял до 70% своего общего объема воды, — подчеркивается по результатам исследования.

Однако, такие монументальные изменения не остались без последствий.

Исследователи отмечают, что высвобождение давления на земную кору провоцировало многочисленные извержения вулканов. Эти извержения, вероятно, являлись реакцией на стремительную потерю воды Средиземным морем.

Столь стремительное испарение также повлияло на тогдашний климат.

Эти результаты показывают лучшее понимание не только Мессинского кризиса засола, но и того, как экстремальные явления высыхания могут кардинально изменить экосистемы и климат в глобальном масштабе. В последние моменты этого кризиса солености уровень моря в Средиземном море был почти на километр ниже уровня Атлантического океана. Эта экстремальная разница привела к окончательному разрушению Гибралтарского пролива, подчеркивают исследователи.

Кроме этого, столь стремительный и масштабный рост солености Средиземного моря создал серьезные проблемы для морской жизни.

Большинство тогдашних морских организмов не могли существовать в столь соленой воде, что привело к массовому вымиранию отдельных видов.

Однако есть информация, подтверждающая, что некоторые экстремофильные организмы, то есть те, которые могут выживать в высокосоленых средах, смогли выжить во время такого периода.

Как Средиземному морю удалось восстановиться

Коллапс Гибралтарского пролива стал воротами для вернувшегося к Средиземному морю Атлантического океана. Этот внезапный приток воды положил конец длительному высыханию, наполнив бассейн Средиземного моря и восстановив его уровень воды, подчеркивается в исследовании.

Благодаря этому событию становится ясно, как быстрые геологические и гидрологические трансформации могут оказать каскадное влияние на климат, экосистемы и даже тектоническую активность.

Современные беспокойства относительно повышения температуры, изменения характера осадков и дефицита воды восходят к некоторым климатическим нарушениям, которые, возможно, были ощутимы во время кризиса. Изучая это историческое событие, ученые подчеркивают важность глобального сотрудничества и устойчивого управления ресурсами для смягчения влияния надвигающихся экологических вызовов, как на природные системы, так и на человеческое общество, — подчеркивают авторы исследования.

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