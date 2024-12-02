Ученые из Национального центра научных исследований во Франции выяснили, как около 6 млн лет назад Средиземное море пережило Мессинский кризис солености и едва полностью не пересохло.

Как Среднему морю удалось пережить самый большой кризис в своей истории и сохраниться до наших дней

Однако ученых беспокоил вопрос, как при условии столь быстрого роста концентрации солености около 1 млн куб метров солей за короткое время опустилось на дно.

В новом исследовании французских ученых подчеркивается, что первая стадия роста солености Средиземного моря длилась около 35 тыс. лет, в течение которых отложения соли происходили только в восточном Средиземноморье.

Это было связано с ограничением оттока средиземноморской воды в Атлантику, в результате чего на востоке образовался бассейн, заполненный соляным раствором, подчеркивают исследователи. Поделиться

Средиземное море

Однако в течение следующих 10 лет отложения соли начали появляться по всему Средиземноморью.

Быстрое испарение привело к столь резкому снижению уровня моря — на 1,7-2,1 километра на востоке и примерно на 0,85 километра на западе — что Средиземноморский бассейн потерял до 70% своего общего объема воды, — подчеркивается по результатам исследования. Поделиться

Однако, такие монументальные изменения не остались без последствий.

Исследователи отмечают, что высвобождение давления на земную кору провоцировало многочисленные извержения вулканов. Эти извержения, вероятно, являлись реакцией на стремительную потерю воды Средиземным морем.

Столь стремительное испарение также повлияло на тогдашний климат.

Эти результаты показывают лучшее понимание не только Мессинского кризиса засола, но и того, как экстремальные явления высыхания могут кардинально изменить экосистемы и климат в глобальном масштабе. В последние моменты этого кризиса солености уровень моря в Средиземном море был почти на километр ниже уровня Атлантического океана. Эта экстремальная разница привела к окончательному разрушению Гибралтарского пролива, подчеркивают исследователи. Поделиться

Кроме этого, столь стремительный и масштабный рост солености Средиземного моря создал серьезные проблемы для морской жизни.

Большинство тогдашних морских организмов не могли существовать в столь соленой воде, что привело к массовому вымиранию отдельных видов.

Однако есть информация, подтверждающая, что некоторые экстремофильные организмы, то есть те, которые могут выживать в высокосоленых средах, смогли выжить во время такого периода.

Как Средиземному морю удалось восстановиться

Коллапс Гибралтарского пролива стал воротами для вернувшегося к Средиземному морю Атлантического океана. Этот внезапный приток воды положил конец длительному высыханию, наполнив бассейн Средиземного моря и восстановив его уровень воды, подчеркивается в исследовании. Поделиться

Благодаря этому событию становится ясно, как быстрые геологические и гидрологические трансформации могут оказать каскадное влияние на климат, экосистемы и даже тектоническую активность.