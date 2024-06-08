Россия доводит реку Кальчик в Мариуполе до высыхания
Категория
Украина
Дата публикации

Россия доводит реку Кальчик в Мариуполе до высыхания

Кальчик
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Источник:  Мариупольский горсовет

Жители временно подконтрольной армии России Мариуполя показывают, что российская оккупация делает с рекой Кальчик, протекающей через город.

Главные тезисы

  • Захватнические действия, такие как засыпание реки землей со шлаком и выбросы отходов, привели к нарушениям экосистемы водоема.
  • Эти действия угрожают не только реке Кальчик, но и всей экосистеме Приазовья.
  • Необходимо осознавать последствия таких действий и принимать меры по защите украинской среды от агрессивных действий российских оккупантов.
  • Вывоз аграрной продукции из ТОТ Херсонщины и ее распределение на международном рынке свидетельствуют о систематической попытке российской стороны обогатиться за счет украинских ресурсов.

оккупанты засыпали Кальчик землей со шлаком, что привело к серьезным нарушениям экосистемы.

Водоем очень стремительно мелеет, сообщает советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

Видео, снятое местными жителями, демонстрирует ужасающие последствия действий российских захватчиков, которые с прошлого года начали систематически уничтожать эту реку.

Еще в декабре 2022 года они выстроили перекрытие через реку, используя при этом варварские методы. Значительную часть Кальчика просто засыпали землей со шлаком, что привело к серьезным нарушениям экосистемы.

Недавно в местных чатах мариупольцы сообщали о еще одном преступлении окупантов: к реке сбрасывают отходы с бетонного завода. Это дополнительно загрязняет воду и усугубляет и без того критическую ситуацию.

Из-за таких безответственных и преступных действий захватчиков река Кальчик оказалась на грани полного высыхания. Это будет иметь катастрофические последствия не только для самого водоема, но и для всей экосистемы Приазовья, подчеркну Андрющенко.

Россия вывезла минимум 30 тысяч тонн аграрной продукции из ТОТ Херсонщины

Россия создала целую схему хищения украинского зерна и за время полномасштабного вторжения она работает на постоянной основе.

С временно оккупированного левобережья Херсона российские компании вывезли минимум 30 тысяч тонн аграрной продукции и заработали более шести миллионов евро.

Зерно и другие сельхозтовары из Херсонской области россияне при содействии коллаборантов отправили в Азербайджан, Сирию, Турцию и Иран, — информируют в ЦНС.

Указывается, что один из этих "экспортеров" близок к Путину.

По информации Центра национального сопротивления, только с начала этого года на временно оккупированной Донбассе из Мариуполя морем было отправлено 50,7 тысяч тонн украинского зерна.

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