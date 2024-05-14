Российские оккупанты штурмовали три населенных пункта на юге Украины

Утром 14 мая российские террористические войска совершили штурм Старомайорского, Крынков и Роботиного. ВСУ не потеряли позиции.
Армия РФ активизировала штурмовые действия на Юге Украины
Российские военные пытаются атаковать на важных позициях юга Украины.
Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сказал начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.
Он добавил он, что вчера враг совершил 12 попыток штурмов Старомайорского и 4 — Крынок.
По словам Плетенчука, количество потерь оккупантов за минувшие сутки такое же, как и за позапрошлые — более 150, но соотношение безвозвратных потерь увеличилось втрое.
Начальник центра стратегических коммуникаций добавил, что последние двое суток враг не пытался штурмовать остров Нестрига, прошедшие сутки усилия оккупантов на Херсонском направлении фокусировались на населенном пункте Крынки.
За минувшие сутки, как отметил Плетенчук, враг совершил обстрелы украинских позиций неуправляемыми авиационными ракетами с вертолета, но безрезультатно. Также россияне применили баллистическую ракету, предварительно "Искандер", при обстреле административного здания в Херсоне.
За минувшие сутки противник обстреливал населенные пункты вдоль береговой линии на Правом берегу, погиб один гражданский человек.
По его словам, дроны и РЭБ используют обе стороны.
Что известно о потерях армии РФ по состоянию на 14 мая
Общие вражеские потери с начала полномасштабной войны составляют:
личного состава — около 485430 (+1400) человек
танков — 7496 (+11) ед,
боевых бронированных машин — 14460 (+43) ед,
артиллерийских систем — 12515 (+28) ед,
РСЗО — 1070 (+0) ед,
средств ПВО — 798 (+1) ед,
самолетов — 351 (+1) ед,
вертолетов — 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 9985 (+49),
крылатых ракет — 2197 (+0),
кораблей /катеров — 26 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 16907 (+29) ед,
специальной техники — 2054 (+6)
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