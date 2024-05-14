Российские оккупанты штурмовали три населенных пункта на юге Украины

Утром 14 мая российские террористические войска совершили штурм Старомайорского, Крынков и Роботиного. ВСУ не потеряли позиции.

Армия РФ активизировала штурмовые действия на Юге Украины

Российские военные пытаются атаковать на важных позициях юга Украины.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сказал начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.

Сегодня утром они активизировали свои усилия на всех трех наших локациях: Старомайорское, Крынки и Работино. Там с утра было по одному штурму, потерь позиций нет. Дмитрий Плетенчук Начальник ЦСК Сил обороны Юга

Он добавил он, что вчера враг совершил 12 попыток штурмов Старомайорского и 4 — Крынок.

По словам Плетенчука, количество потерь оккупантов за минувшие сутки такое же, как и за позапрошлые — более 150, но соотношение безвозвратных потерь увеличилось втрое.

То есть интенсивность боев была более высокой, хотя количество штурмов было меньше. Поделиться

Начальник центра стратегических коммуникаций добавил, что последние двое суток враг не пытался штурмовать остров Нестрига, прошедшие сутки усилия оккупантов на Херсонском направлении фокусировались на населенном пункте Крынки.

За минувшие сутки, как отметил Плетенчук, враг совершил обстрелы украинских позиций неуправляемыми авиационными ракетами с вертолета, но безрезультатно. Также россияне применили баллистическую ракету, предварительно "Искандер", при обстреле административного здания в Херсоне.

За минувшие сутки противник обстреливал населенные пункты вдоль береговой линии на Правом берегу, погиб один гражданский человек.

По его словам, дроны и РЭБ используют обе стороны.

Каждые сутки мы видим сотни дронов с обеих сторон, и с обеих сторон используются РЭБ. Наши подразделения также имеют соответствующее прикрытие. Поделиться

Что известно о потерях армии РФ по состоянию на 14 мая

Общие вражеские потери с начала полномасштабной войны составляют: