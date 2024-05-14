Російські окупанти штурмували три населені пункти на півдні України

Зранку 14 травня російські терористичні війська здійснили штурм Старомайорського, Кринків та Роботиного. ЗСУ не втратили позицій.

Армія РФ активізувала штурмові дії на Півдні України

Російські військові намагаються атакувати на важливих позиціях півдня України.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.

Сьогодні зранку вони активізували свої зусилля на всіх трьох наших локаціях: Старомайорське, Кринки, і Роботине. Там зранку було по одному штурму, втрат позицій немає. Дмитро Плетенчук Начальник ЦСК Сил оборони Півдня

Він додав він, що вчора ворог здійснив 12 спроб штурмів Старомайорського і 4 — Кринків.

За словами Плетенчука, кількість втрат окупантів за минулу добу така сама, як і за позаминулу — понад 150, але співвідношення безповоротних втрат збільшилося втричі.

Тобто інтенсивність боїв була більш висока, хоча кількість штурмів була меншою. Поширити

Начальник центру стратегічних комунікацій додав, що останні дві доби ворог не намагався штурмувати острів Нестрига, минулої доби зусилля окупантів на Херсонському напрямку фокусувалися на населеному пункті Кринки.

За минулу добу, як зазначив Плетенчук, ворог здійснив обстріли українських позицій некерованими авіаційними ракетами з гелікоптера, але безрезультатно. Також росіяни застосували балістичну ракету, попередньо "Іскандер", при обстрілі адміністративної будівлі в Херсоні.

За минулу добу противник обстрілював населені пункти вздовж берегової лінії на Правому березі, загинула одна цивільна особа.

За його словами, дрони та РЕБ використовують обидві сторони.

Кожної доби ми бачимо сотні дронів з обох боків, і з обох боків використовуються РЕБ. Наші підрозділи так само мають відповідне прикриття. Поширити

Що відомо про втрати армії РФ станом на 14 травня

Загальні ворожі втрати від початку повномасштабної війни складають: