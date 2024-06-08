Жителі тимчасово підконтрольного армії рф Маріуполя показують, що російська окупація робить з річкою Кальчик, яка протікає через місто.

Окупанти засипали Кальчик землею зі шлаком, що призвело до серйозних порушень екосистеми

Водойма дуже стрімко міліє, повідомляє радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

Відео, зняте місцевими мешканцями, демонструє жахливі наслідки дій російських загарбників, які з минулого року почали систематично знищувати цю річку.

Ще в грудні 2022 року вони збудували перекриття через річку, використовуючи при цьому варварські методи. Значну частину Кальчику просто засипали землею зі шлаком, що призвело до серйозних порушень екосистеми.

Нещодавно в місцевих чатах маріупольці повідомляли про ще один злочин окупантів: до річки скидають відходи з бетонного заводу. Це додатково забруднює воду та погіршує і без того критичну ситуацію.

Через такі безвідповідальні та злочинні дії загарбників річка Кальчик опинилася на межі повного висихання. Це матиме катастрофічні наслідки не лише для самої водойми, але й для всієї екосистеми Приазов'я, наголошу Андрющенко.

Росія вивезла мінімум 30 тисяч тонн аграрної продукції з ТОТ Херсонщини

Росія створила цілу схему розкрадання українського збіжжя і вона, за час повномасштабного вторгнення, працює на постійній основі.

З тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини російські компанії вивезли мінімум 30 тисяч тонн аграрної продукції та заробили понад шість мільйонів євро.

Зерно та інші сільгосптовари з Херсонської області росіяни за сприяння колаборантів відправили до Азербайджану, Сирії, Туреччини та Ірану, — інформують у ЦНС.

Вказується, що один із цих "експортерів" є близькою людиною до Путіна.