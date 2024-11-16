Ученые прогнозируют исчезновение Средиземного моря. Когда именно

Средиземное море не будет существовать вечно, ведь две большие тектонические плиты Земли сталкиваются друг с другом, поэтому существует большая вероятность того, что в далеком будущем это море может быть стерто с лица Земли.

Средиземное море может исчезнуть с поверхности Земли

По словам исследователей, континенты нашей планеты находятся в постоянном, но очень медленном движении. В частности, земная кора разделена на тектонические плиты, двигающиеся над полужидкой верхней мантией, которая приводит к перегруппировке континентов и формированию различных геологических особенностей на протяжении веков.

Современное расположение континентов на Земле — Африка, Евразия, Америка и так далее — лишь временное. Конфигурации континентов кардинально изменялись в прошлом и будут продолжать изменяться в будущем из-за движения тектонических плит. Поделиться

Ученые отмечают, что главной угрозой для Средиземного моря является постепенное столкновение Африканской плиты с Евразийской. Около 100 миллионов лет назад эти две плиты начали сближаться, постепенно закрывая океанические бассейны.

Будьте уверены, что эти геологические изменения происходят в масштабе миллионов и миллионов лет, поэтому скорость движения составляет всего миллиметры на Землю. В конце концов, Средиземное море может оказаться зажатым между двумя плитами в процессе формирования нового суперконтинента. Европа, которой мы ее знаем, проскользнет под африканскую плиту и море перестанет существовать.

В то же время, это лишь один из вероятных вариантов того, как могут сместиться тектонические плиты нашей планеты. В конце концов, предусмотреть расположение будущих континентов довольно сложно из-за динамической природы тектоники плит и больших временных рамок.

Средиземное море

Поэтому хорошая новость состоит в том, что Средиземное море вряд ли исчезнет на протяжении многих миллионов лет, поэтому не стоит об этом обеспокоиться сейчас, уверяют ученые.

Если предположить, что мы избежим постоянно растущих рисков ядерной войны, катастрофических природных катаклизмов, изменения климата и глобальных вспышек болезней, есть определенный шанс, что Homo sapiens будет рядом и станет свидетелем потенциального краха Средиземного моря через миллионы лет, хотя уверенности нет. Поделиться

Какие последствия климатических изменений прогнозируют в ООН

В ООН отмечают, что для предотвращения климатической катастрофы человечеству необходимо ежегодно сокращать выбросы парниковых газов на 9%.

Подчеркивается, что разные районы планеты уже страдают от экстремальных засух, наводнений и масштабных лесных пожаров.

Так, в 2023 году леса, растения и почва почти прекратили поглощение углерода.