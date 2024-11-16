Ученые прогнозируют исчезновение Средиземного моря. Когда именно

Средиземное море не будет существовать вечно, ведь две большие тектонические плиты Земли сталкиваются друг с другом, поэтому существует большая вероятность того, что в далеком будущем это море может быть стерто с лица Земли.
Главные тезисы
- Существует вероятность исчезновения Средиземного моря из-за столкновения Африканской и Евразийской плит.
- Климатические изменения требуют глобального сокращения выбросов парниковых газов для предотвращения катастрофы.
- Тектонические процессы и климатические изменения могут привести к существенным изменениям нашей планеты в далеком будущем.
- Современное расположение континентов — лишь временное явление из-за движения тектонических плит.
- Ученые уверяют, что Средиземное море не исчезнет на протяжении многих миллионов лет, но предсказать будущее с точностью невозможно из-за динамической природы геологических процессов.
Средиземное море может исчезнуть с поверхности Земли
По словам исследователей, континенты нашей планеты находятся в постоянном, но очень медленном движении. В частности, земная кора разделена на тектонические плиты, двигающиеся над полужидкой верхней мантией, которая приводит к перегруппировке континентов и формированию различных геологических особенностей на протяжении веков.
Ученые отмечают, что главной угрозой для Средиземного моря является постепенное столкновение Африканской плиты с Евразийской. Около 100 миллионов лет назад эти две плиты начали сближаться, постепенно закрывая океанические бассейны.
Будьте уверены, что эти геологические изменения происходят в масштабе миллионов и миллионов лет, поэтому скорость движения составляет всего миллиметры на Землю. В конце концов, Средиземное море может оказаться зажатым между двумя плитами в процессе формирования нового суперконтинента. Европа, которой мы ее знаем, проскользнет под африканскую плиту и море перестанет существовать.
В то же время, это лишь один из вероятных вариантов того, как могут сместиться тектонические плиты нашей планеты. В конце концов, предусмотреть расположение будущих континентов довольно сложно из-за динамической природы тектоники плит и больших временных рамок.
Поэтому хорошая новость состоит в том, что Средиземное море вряд ли исчезнет на протяжении многих миллионов лет, поэтому не стоит об этом обеспокоиться сейчас, уверяют ученые.
Какие последствия климатических изменений прогнозируют в ООН
В ООН отмечают, что для предотвращения климатической катастрофы человечеству необходимо ежегодно сокращать выбросы парниковых газов на 9%.
Подчеркивается, что разные районы планеты уже страдают от экстремальных засух, наводнений и масштабных лесных пожаров.
Так, в 2023 году леса, растения и почва почти прекратили поглощение углерода.
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