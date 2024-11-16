Науковці прогнозують зникнення Середземного моря. Коли саме

Середземне море не буде існувати вічно, адже дві великі тектонічні плити Землі стикаються одна з одною, тому існує велика ймовірність того, що у далекому майбутньому це море може бути стерте з лиця Землі.

Середземне море може зникнути з поверхні Землі

За словами дослідників, континенти нашої планети перебувають у постійному, але дуже повільному русі. Зокрема земна кора розділена на тектонічні плити, що рухаються над напіврідкою верхньою мантією, яка призводить до перегрупування континентів та формування різних геологічних особливостей впродовж століть.

Сучасне розташування континентів на Землі — Африка, Євразія, Америка і так далі — є лише тимчасовим. Конфігурації континентів кардинально змінювалися в минулому і продовжуватимуть змінюватися в майбутньому через рух тектонічних плит. Поширити

Вчені наголошують, що головною загрозою для Середземного моря є поступове зіткнення Африканської плити з Євразійською. Близько 100 мільйонів років тому ці дві плити почали зближуватися, поступово закриваючи океанічні басейни між собою.

Будьте певні, що ці геологічні зміни відбуваються в масштабі мільйонів і мільйонів років, тому швидкість руху становить лише міліметри на Землю. Врешті-решт, Середземне море може опинитися затиснутим між двома плитами в процесі формування нового суперконтиненту. Європа, якою ми її знаємо, прослизне під африканську плиту, і море перестане існувати.

Водночас це лише один з ймовірних варіантів того, як можуть зміститися тектонічні плити нашої планети. Врешті-решт передбачити розташування майбутніх континентів досить складно через динамічну природу тектоніки плит та великі часові рамки.

Середземне море

Тому гарна новина полягає в тому, що Середземне море навряд чи зникне впродовж багатьох мільйонів років, тому не слід перейматися про це зараз, запевняють науковці.

Якщо припустити, що ми уникнемо постійно зростаючих ризиків ядерної війни, катастрофічних природних катаклізмів, зміни клімату та глобальних спалахів хвороб, є певний шанс, що Homo sapiens буде поруч і стане свідком потенційного краху Середземного моря через мільйони років, хоча впевненості немає. Поширити

Які наслідки кліматичних змін прогнозують в ООН

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