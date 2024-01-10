Бунт в Еквадорі. МЗС дав поради подорожуючим українцям

Через бунт в Еквадорі МЗС України попросило українців утриматися від поїздок до цієї країни. Також дав рекомендації тим громадянам, які вже перебувають на території держави.

Що робити українцям, які опинилися в Еквадорі

У зв’язку із погіршенням безпекової ситуації в Республіці Еквадор МЗС України рекомендує українським громадянам утриматися від будь-яких поїздок до цієї країни до стабілізації безпекової ситуації.

Тим українцям, які вже перебувають на території Еквадору, у МЗС рекомендують:

уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в демонстраціях;

неухильно дотримуватися заходів безпеки, виконувати законні вимоги правоохоронних органів, відстежувати повідомлення місцевих органів влади про подальший розвиток ситуації;

не залишати місця свого проживання без крайньої необхідності;

завжди мати при собі документи, які посвідчують особу.

У випадку потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю і здоров’ю, рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися до Посольства України в Республіці Перу за номером телефону: +51 993 458 779, адреса електронної пошти: [email protected] або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38 044 238 1588, адреса електронної пошти: [email protected].

Що відомо про ситуацію в Еквадорі

Президент Еквадору Даніель Нобоа оголосив надзвичайний стан в країні. Причиною цьому була втеча з в'язниці одного з найвідоміших ватажків наркобанд країни Адольфо Масіаса.

Так, в Еквадорі обмежили роботу шкіл, заборонили громадські збори та вільне пересування. Винятки зробили лише медичним працівникам, державним службовцям, рятувальника, поліції та інших працівникам, які забезпечують життєдіяльність країни.

Лідер банди Los Choneros відбував 34-річний термін у в'язниці La Regional за торгівлю наркотиками та вбивство. Втеча сталася того ж дня, коли ватажка банди мали перевести до в'язниці суворого режиму в місті Гуаякіль.

Після цього озброєні люди в масках влаштували штурм студії місцевого телеканалу TC Television у місті Гуякіль. Ведучих взяли в заручники у прямому ефірі.

Crazy scenes in #Ecuador, where gunmen stormed state-owned @tctelevision & took the entire staff hostage.



Criminal groups have launched a nationwide campaign of attacks after gang leader Adolfo Macías escaped from prison, triggering a state of emergency.pic.twitter.com/wMdY5A9Lks — Charles Lister (@Charles_Lister) January 9, 2024

Як відомо, ув'язнені взяли в заручники понад сотню охоронців тюрем і погрожували вбити їх, якщо на територію в'язниць зайдуть військові.

Також зафіксовані захоплення заручників в інших містах. У Гуаякілі нападники захопили лікарні, хоч порядок вже відновили. Бандити захоплюють поліцейські дільниці, школи, університети та навіть метро. Людей беруть у заручники та викрадають.

Станом на ранок 10 січня ЗМІ повідомляють про 10 загиблих внаслідок бунтів наркобанд.