Бунт в Эквадоре. МИД дал советы путешествующим украинцам

Из-за бунта в Эквадоре МИД Украины попросило украинцев воздержаться от поездок в эту страну. Также дал рекомендации гражданам, которые уже находятся на территории государства.

Что делать украинцам, оказавшимся в Эквадоре

В связи с ухудшением ситуации безопасности в Республике Эквадор МИД Украины рекомендует украинским гражданам воздержаться от любых поездок в эту страну до стабилизации ситуации безопасности.

Тем украинцам, которые уже находятся на территории Эквадора, в МИДе рекомендуют:

избегать мест массового скопления людей, не участвовать в демонстрациях;

неукоснительно соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования правоохранительных органов, отслеживать сообщения местных органов власти о дальнейшем развитии ситуации;

не покидать места своего проживания без крайней необходимости;

всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью, рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Республике Перу по телефону: +51 993 458 779, адрес электронной почты: [email protected] или на круглосуточный "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 1588, адрес электронной почты: [email protected] .

Что известно о ситуации в Эквадоре

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил чрезвычайное положение в стране. Причиной тому был побег из тюрьмы одного из известнейших вожаков наркобанд страны Адольфо Масиаса.

Так, в Эквадоре ограничили работу школ, запретили общественное собрание и свободное передвижение. Исключения сделали только медицинским работникам, государственным служащим, спасателям, полиции и другим работникам, обеспечивающим жизнедеятельность страны.

Лидер банды Los Choneros отбывал 34-летний срок в тюрьме La Regional за торговлю наркотиками и убийство. Бегство произошло в тот же день, когда предводителя банды должны были перевести в тюрьму строгого режима в городе Гуаякиль.

После этого вооруженные люди в масках устроили штурм студии местного телеканала TC Television в городе Гуякиль. Ведущих взяли в заложники в прямом эфире.

Crazy scenes in #Ecuador, where gunmen stormed state-owned @tctelevision & took the entire staff hostage.



Criminal groups have launched a nationwide campaign of attacks after gang leader Adolfo Macías escaped from prison, triggering a state of emergency.pic.twitter.com/wMdY5A9Lks — Charles Lister (@Charles_Lister) January 9, 2024

Как известно, заключенные взяли в заложники более сотни тюремных охранников и угрожали убить их, если на территорию тюрем зайдут военные.

Также зафиксированы захваты заложников в других городах. В Гуаякиле нападавшие захватили больницы, хотя порядок уже восстановили. Бандиты увлекают полицейские участки, школы, университеты и даже метро. Людей берут в заложники и похищают.

По состоянию на утро 10 января СМИ сообщают о 10 погибших в результате бунтов наркобанд.