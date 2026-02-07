Бурштинська ТЕС зупинилася унаслідок нічного масованого обстрілу РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

Бурштинська ТЕС зупинилася унаслідок нічного масованого обстрілу РФ

Бурштин
Джерело:  Економічна правда

Внаслідок масованого російського обстрілу у ніч проти 7 лютого Бурштинська теплоелектростанція на Прикарпатті зупинилася, у самому місті Бурштин зникло водо- і теплопостачання.

Головні тези:

  • Бурштинська ТЕС була зупинена унаслідок масованого російського обстрілу вночі.
  • Російська атака спричинила серйозні пошкодження на станції, призводячи до відсутності тепла і водопостачання у місті Бурштин.

Бурштинська ТЕС не працює: які наслідки для міста

Про це повідомив міський голова міста Бурштин Василь Андрієшин.

За його словами, росіяни атакували місто "Калібрами" та ракетами інших типів, а також дронами Shahed. Атака тривала з третьої години ночі до восьмої ранку.

Внаслідок ракетних обстрілів пошкодження дуже серйозні, станція "на нулі".

У той же час, він заявив, що тепло до будинків повернуть протягом 48 годин, "як це передбачено регламентом з надзвичайних ситуацій".

Ми готуємо до запуску котельні, але можливо, що вже відновиться Бурштинська ТЕС.

Але для себе ми поставили задачу, що не протягом 48 годин, а вже завтра дати тепло.

Росія здійснила другу з початку року масовану атаку на енергосистему України, під ударом ракет і дронів опинились енергооб'єкти у восьми областях.

Внаслідок масованого удару Росії українські атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.

Внаслідок російської атаки є значні ушкодження обʼєктів енергетики, і це вплинуло на енергетичну ситуацію фактично в усій країні, зазначив президент України Володимир Зеленський.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака дронів РФ по Харкову — кількість постраждалих зросла
Ігор Терехов
Харків
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Нічна атака РФ. ППО України збила 110 безпілотників
Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака дронів РФ по Київщині — є загиблі та поранені
Київська ОВА
Київщина

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?