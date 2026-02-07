Бурштинська ТЕС зупинилася унаслідок нічного масованого обстрілу РФ

Внаслідок масованого російського обстрілу у ніч проти 7 лютого Бурштинська теплоелектростанція на Прикарпатті зупинилася, у самому місті Бурштин зникло водо- і теплопостачання.

Бурштинська ТЕС не працює: які наслідки для міста

Про це повідомив міський голова міста Бурштин Василь Андрієшин.

За його словами, росіяни атакували місто "Калібрами" та ракетами інших типів, а також дронами Shahed. Атака тривала з третьої години ночі до восьмої ранку.

Внаслідок ракетних обстрілів пошкодження дуже серйозні, станція "на нулі". Поширити

У той же час, він заявив, що тепло до будинків повернуть протягом 48 годин, "як це передбачено регламентом з надзвичайних ситуацій".

Ми готуємо до запуску котельні, але можливо, що вже відновиться Бурштинська ТЕС.

Але для себе ми поставили задачу, що не протягом 48 годин, а вже завтра дати тепло. Поширити

Росія здійснила другу з початку року масовану атаку на енергосистему України, під ударом ракет і дронів опинились енергооб'єкти у восьми областях.

Внаслідок масованого удару Росії українські атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.

Внаслідок російської атаки є значні ушкодження обʼєктів енергетики, і це вплинуло на енергетичну ситуацію фактично в усій країні, зазначив президент України Володимир Зеленський.