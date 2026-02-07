Бурштинська ТЕС зупинилася унаслідок нічного масованого обстрілу РФ

Внаслідок масованого російського обстрілу у ніч проти 7 лютого Бурштинська теплоелектростанція на Прикарпатті зупинилася, у самому місті Бурштин зникло водо- і теплопостачання.
Головні тези:
- Бурштинська ТЕС була зупинена унаслідок масованого російського обстрілу вночі.
- Російська атака спричинила серйозні пошкодження на станції, призводячи до відсутності тепла і водопостачання у місті Бурштин.
Бурштинська ТЕС не працює: які наслідки для міста
Про це повідомив міський голова міста Бурштин Василь Андрієшин.
За його словами, росіяни атакували місто "Калібрами" та ракетами інших типів, а також дронами Shahed. Атака тривала з третьої години ночі до восьмої ранку.
У той же час, він заявив, що тепло до будинків повернуть протягом 48 годин, "як це передбачено регламентом з надзвичайних ситуацій".
Ми готуємо до запуску котельні, але можливо, що вже відновиться Бурштинська ТЕС.
Росія здійснила другу з початку року масовану атаку на енергосистему України, під ударом ракет і дронів опинились енергооб'єкти у восьми областях.
Внаслідок масованого удару Росії українські атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.
Внаслідок російської атаки є значні ушкодження обʼєктів енергетики, і це вплинуло на енергетичну ситуацію фактично в усій країні, зазначив президент України Володимир Зеленський.
