Бурштынская ТЭС остановилась по причине ночного массированного обстрела РФ

В результате массированного российского обстрела в ночь на 7 февраля Бурштынская теплоэлектростанция на Прикарпатье остановилась, в самом городе Бурштын исчезло водо- и теплоснабжение.
Главные тезисы
- Бурштынская ТЭС была вынуждена остановить работу из-за массированного российского обстрела, что привело к отсутствию водоснабжения и тепла в городе Бурштын.
- Российская атака нанесла серьезные повреждения энергообъектам, что привело к снижению мощности украинских атомных электростанций.
Бурштынская ТЭС не работает: какие последствия для города
Об этом сообщил городской голова города Янтарь Василий Андриешин.
По его словам, россияне атаковали город "Калибрамы" и ракетами других типов, а также дронами Shahed. Атака продолжалась с трех часов ночи до восьми утра.
В то же время, он заявил, что тепло в дома возвратят в течение 48 часов, "как это предусмотрено регламентом по чрезвычайным ситуациям".
Мы готовим к запуску котельной, но, возможно, уже восстановится Бурштынская ТЭС.
Россия совершила вторую с начала года массированную атаку на энергосистему Украины, под ударом ракет и дронов оказались энергообъекты в восьми областях.
В результате массированного удара России украинские атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации.
В результате российской атаки есть значительные повреждения объектов энергетики, и это повлияло на энергетическую ситуацию фактически по всей стране, отметил президент Украины Владимир Зеленский.
