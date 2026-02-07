Бурштынская ТЭС остановилась по причине ночного массированного обстрела РФ

В результате массированного российского обстрела в ночь на 7 февраля Бурштынская теплоэлектростанция на Прикарпатье остановилась, в самом городе Бурштын исчезло водо- и теплоснабжение.

Бурштынская ТЭС не работает: какие последствия для города

Об этом сообщил городской голова города Янтарь Василий Андриешин.

По его словам, россияне атаковали город "Калибрамы" и ракетами других типов, а также дронами Shahed. Атака продолжалась с трех часов ночи до восьми утра.

В результате ракетных обстрелов повреждения очень серьезны, станция "на нуле". Поделиться

В то же время, он заявил, что тепло в дома возвратят в течение 48 часов, "как это предусмотрено регламентом по чрезвычайным ситуациям".

Мы готовим к запуску котельной, но, возможно, уже восстановится Бурштынская ТЭС.

Но для себя мы поставили задачу, что не в течение 48 часов, а завтра дать тепло. Поделиться

Россия совершила вторую с начала года массированную атаку на энергосистему Украины, под ударом ракет и дронов оказались энергообъекты в восьми областях.

В результате массированного удара России украинские атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации.

В результате российской атаки есть значительные повреждения объектов энергетики, и это повлияло на энергетическую ситуацию фактически по всей стране, отметил президент Украины Владимир Зеленский.