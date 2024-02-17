За інформацією журналістів видання Business Insider, наразі існує 4 варіанти завершення розв'язаної Росією злочинної війни проти України.
Що відомо про ймовірні сценарії завершення війни в Україні
За інформацією журналістів видання, перші два варіанти базуються на тому, що або Україна витримує нав’язану Росією війну на виснаження, або ж перемога дістається російським військовим злочинцям.
Автори матеріалу зазначають, що за третім сценарієм розвитку подій, між Україною та Росією починаються переговори щодо припинення бойових дій та врегулювання конфлікту.
У публікації підкреслюється, що останнім варіантом є початок ядерної війни.
Яку тактику армія РФ використовує в Україні
За словами полковника армії Великої Британії у відставці Глена Гранта у коментарі журналістам каналу “Еспресо”, злочинна армія РФ намагатиметься звести до мінімуму перевагу українських військових у більш сучасних та ефективних зразках західної зброї для ведення більш примітивної війни.
Грант зазначив, що командування злочинної армії РФ не веде подвійної гри і задіє у наступі всі наявні ресурси.
Він вважає, що Росія буде намагатися змусити Захід і Україну вести примітивну війну. У цьому контексті Грант нагадав про спроби РФ запуску ядерної зброї в космос.
На думку британського полковника, РФ не може виграти війну технологій, тому вживатиме заходів, щоб нівелювати технологічну перевагу Заходу.
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