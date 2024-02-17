Що відомо про ймовірні сценарії завершення війни в Україні

За інформацією журналістів видання, перші два варіанти базуються на тому, що або Україна витримує нав’язану Росією війну на виснаження, або ж перемога дістається російським військовим злочинцям.

Я не бачу, щоб українці здавалися, тому що для них це екзистенціальна війна. Це не екзистенціальна війна для Росії, - зазначає журналістам видання аналітик Еліот А. Коен. Поширити

Автори матеріалу зазначають, що за третім сценарієм розвитку подій, між Україною та Росією починаються переговори щодо припинення бойових дій та врегулювання конфлікту.

У публікації підкреслюється, що останнім варіантом є початок ядерної війни.

Що це означатиме для режиму Володимира Путіна? Я думаю, що США вже досить переконливо заявили, що всі ставки скасовуються, якщо Росія застосує ядерну зброю, - підкреслив старший віце-президент Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс. Поширити

Яку тактику армія РФ використовує в Україні

За словами полковника армії Великої Британії у відставці Глена Гранта у коментарі журналістам каналу “Еспресо”, злочинна армія РФ намагатиметься звести до мінімуму перевагу українських військових у більш сучасних та ефективних зразках західної зброї для ведення більш примітивної війни.

Грант зазначив, що командування злочинної армії РФ не веде подвійної гри і задіє у наступі всі наявні ресурси.

Росія знає, що українська лінія фронту розтягнута, тому вони завжди шукають вразливі місця, де Україна недостатньо сильна, для свого прориву, - пояснює Грант. Поширити

Він вважає, що Росія буде намагатися змусити Захід і Україну вести примітивну війну. У цьому контексті Грант нагадав про спроби РФ запуску ядерної зброї в космос.

Якщо вони це зроблять - а керуються вони метою порушити зв'язок, вивести з ладу GPS, тобто фактично знизити до свого рівня ведення бойових дій не лише українську сторону, але і Захід, іншими словами, спробувати винести технології за дужки цього рівняння - це змусить і Україну, і Захід перейти до більш примітивного стилю ведення війни, що відповідає тактиці, якій надає перевагу Росія, - зазначає аналітик. Поширити

На думку британського полковника, РФ не може виграти війну технологій, тому вживатиме заходів, щоб нівелювати технологічну перевагу Заходу.