Business Insider оприлюднив ймовірні сценарії завершення війни в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Business Insider оприлюднив ймовірні сценарії завершення війни в Україні

Артилерія ВСУ
Джерело:  Business Insider

За інформацією журналістів видання Business Insider, наразі існує 4 варіанти завершення розв'язаної Росією злочинної війни проти України. 

Що відомо про ймовірні сценарії завершення війни в Україні

За інформацією журналістів видання, перші два варіанти базуються на тому, що або Україна витримує нав’язану Росією війну на виснаження, або ж перемога дістається російським військовим злочинцям.

Я не бачу, щоб українці здавалися, тому що для них це екзистенціальна війна. Це не екзистенціальна війна для Росії, - зазначає журналістам видання аналітик Еліот А. Коен.

Автори матеріалу зазначають, що за третім сценарієм розвитку подій, між Україною та Росією починаються переговори щодо припинення бойових дій та врегулювання конфлікту.

У публікації підкреслюється, що останнім варіантом є початок ядерної війни.

Що це означатиме для режиму Володимира Путіна? Я думаю, що США вже досить переконливо заявили, що всі ставки скасовуються, якщо Росія застосує ядерну зброю, - підкреслив старший віце-президент Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс.

Яку тактику армія РФ використовує в Україні

За словами полковника армії Великої Британії у відставці Глена Гранта у коментарі журналістам каналу “Еспресо”, злочинна армія РФ намагатиметься звести до мінімуму перевагу українських військових у більш сучасних та ефективних зразках західної зброї для ведення більш примітивної війни.

Грант зазначив, що командування злочинної армії РФ не веде подвійної гри і задіє у наступі всі наявні ресурси.

Росія знає, що українська лінія фронту розтягнута, тому вони завжди шукають вразливі місця, де Україна недостатньо сильна, для свого прориву, - пояснює Грант.

Він вважає, що Росія буде намагатися змусити Захід і Україну вести примітивну війну. У цьому контексті Грант нагадав про спроби РФ запуску ядерної зброї в космос.

Якщо вони це зроблять - а керуються вони метою порушити зв'язок, вивести з ладу GPS, тобто фактично знизити до свого рівня ведення бойових дій не лише українську сторону, але і Захід, іншими словами, спробувати винести технології за дужки цього рівняння - це змусить і Україну, і Захід перейти до більш примітивного стилю ведення війни, що відповідає тактиці, якій надає перевагу Росія, - зазначає аналітик.

На думку британського полковника, РФ не може виграти війну технологій, тому вживатиме заходів, щоб нівелювати технологічну перевагу Заходу.

Ми можемо стати свідками того, як Росія вживатиме заходів для вирівнювання технологічних можливостей, порушуючи роботу GPS і супутникового зв'язку. Тому не дивуйтеся, якщо такі дії відбудуться, - попередив Грант.

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