У Міноборони назвали одну з ключових умов завершення війни

За словами заступника глави Міноборони Івана Гаврилюка, розв'язана Кремлем злочинна війна проти України має завершитись переговорами та відмовою країни-агресорки від володіння ядерною зброєю.
Що відомо про вимогу України до РФ щодо відмови від ядерної зброї
Гаврилюк зазначив, що будь-яка війна у підсумку завершується переговорами.
Він зазначив, що однією з ключових умов переговорів має стати відмова країни-агресорки від ядерної зброї.
Заступник міністра оборони підкреслив, що розв’язана Кремлем злочинна війна має завершитись поверненням Україною всіх окупованих РФ територій.
Однак Україна також має отримати чіткі гарантії, які унеможливлять повторний ворожий напад.
В 2022 році президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із диктатором Володимиром Путіним.
Для відновлення переговорів Росія повинна:
повністю покинути територію України;
змінити політичну еліту;
визнати воєнні злочини;
видати організаторів війни для трибуналу.
Чи може Україна піти на поступки державі-агресору заради мирної угоди
Президент Володимир Зеленський заперечив готовність до територіальних поступок Кремлю заради мирної угоди.
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