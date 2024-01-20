В Минобороны назвали одно из ключевых условий завершения войны

По словам заместителя главы Минобороны Ивана Гаврилюка, развязанная Кремлем преступная война против Украины должна завершиться переговорами и отказом страны-агрессоры от владения ядерным оружием.
Что известно о требовании Украины к РФ об отказе от ядерного оружия
Гаврилюк отметил, что любая война в итоге завершается переговорами.
Он отметил, что одним из ключевых условий переговоров должен стать отказ страны-агрессоры от ядерного оружия.
Заместитель министра обороны подчеркнул, что развязанная Кремлем преступная война должна завершиться возвращением Украиной всех оккупированных РФ территорий.
Однако Украина также должна получить четкие гарантии, которые исключат возможность повторного вражеского нападения.
В 2022 году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.
Для возобновления переговоров Россия должна:
полностью покинуть территорию Украины;
изменить политическую элиту;
признать военные преступления;
выдать устроителей войны для трибунала.
Может ли Украина пойти на уступки государству-агрессору ради мирного соглашения
Президент Владимир Зеленский отрицает готовность к территориальным уступкам Кремлю ради мирного соглашения.
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