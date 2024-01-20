В Минобороны назвали одно из ключевых условий завершения войны
Категория
Украина
Дата публикации

В Минобороны назвали одно из ключевых условий завершения войны

Иван Гаврилюк
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Источник:  tagesspiegel.de

По словам заместителя главы Минобороны Ивана Гаврилюка, развязанная Кремлем преступная война против Украины должна завершиться переговорами и отказом страны-агрессоры от владения ядерным оружием.

Что известно о требовании Украины к РФ об отказе от ядерного оружия

Гаврилюк отметил, что любая война в итоге завершается переговорами.

Он отметил, что одним из ключевых условий переговоров должен стать отказ страны-агрессоры от ядерного оружия.

Заместитель министра обороны подчеркнул, что развязанная Кремлем преступная война должна завершиться возвращением Украиной всех оккупированных РФ территорий.

Однако Украина также должна получить четкие гарантии, которые исключат возможность повторного вражеского нападения.

Будут подписаны соглашения – с одной стороны коалицией государств, поддерживающих Украину, и Россией с другой стороны. И этот документ должен содержать пункт об отказе России от ядерного оружия, потому что это государство – угроза миру, – объясняет Гаврилюк.

В 2022 году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

Для возобновления переговоров Россия должна:

  • полностью покинуть территорию Украины;

  • изменить политическую элиту;

  • признать военные преступления;

  • выдать устроителей войны для трибунала.

Может ли Украина пойти на уступки государству-агрессору ради мирного соглашения

Президент Владимир Зеленский отрицает готовность к территориальным уступкам Кремлю ради мирного соглашения.

Нет. Если мы хотим остановить его, если мир не хочет снова повторить эту агрессию через несколько лет, тогда лучше справиться с этим, - подчеркнул украинский лидер.

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