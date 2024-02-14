Пєсков заявив про відсутність термінів щодо завершення війни проти України
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Пєсков заявив про відсутність термінів щодо завершення війни проти України

Дмитро Пєсков
Джерело:  online.ua

Речник кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна Дмитро Пєсков визнав перспективу тривалої війни проти України без оглядних термінів завершення. 

У Кремлі заявляють про готовність до продовження війни проти України

Пєсков цинічно заявив, що так звана “СВО” завершиться тоді, коли окупаційна армія виконає всі поставлені цілі.

Він також визнав, що розв’язана Кремлем злочинна війна проти України може тривати довше, ніж планувалось.

За словами Пєскова, втручання західних партнерів у розв’язану Кремлем війну проти України може затягнути бойові дії, однак нібито не може змінити хід подій.

Зараз речник кремлівського диктатора заявляє, що спочатку Кремль розв’язав війну проти України, однак пізніше вона нібито прийняла форму протистояння із колективним Заходом.

Це війна, коли країни колективного Заходу на главі з США напряму стосуються конфлікту. Так, це може призвести до того, що "операція" буде тривати трохи довше, але змінити хід речей не може, - заявив Пєсков.

Він також відмовився коментувати знищення українськими військовими великого десантного корабля Чорноморського флоту “Цезар Куніков”.

Що кажуть у Білому домі

За словами радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана у зверненні до спікера Палати представників Майка Джонсона, наразі через припинення надання військової допомоги від США українські військові стикаються із нестачею боєприпасів.

Тому Салліван закликав Палату представників якнайшвидше схвалити законопроєкт із додатковим фінансуванням для України.

Радник Байдена закликав спікера нижньої палати Конгресу республіканця Майка Джонсона "швидко поставити законопроєкт на голосування", висловивши впевненість, що його підтримає переважна більшість представників обох партій.

Кожен день зазнають втрат як українці, так і інтереси національної безпеки США. Ставки зростають щодня, як і ціна нашої бездіяльності, особливо в Україні. Ми отримуємо все більше повідомлень про те, як українці на лінії фронту економлять боєприпаси або й узагалі їх не мають. Натомість росіяни продовжують атакувати на землі й у повітрі, намагаючись виснажити українську ППО, над розбудовою якої ми активно працювали останні два роки, - пояснює Салліван.

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