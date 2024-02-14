Песков заявил об отсутствии сроков по завершению войны против Украины
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Песков заявил об отсутствии сроков по завершению войны против Украины

Дмитрий Песков
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Источник:  online.ua

Спикер кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина Дмитрий Песков признал перспективу длительной войны против Украины без обзорных сроков завершения.

В Кремле заявляют о готовности к продолжению войны против Украины

Песков цинично заявил, что так называемая СВО завершится тогда, когда оккупационная армия выполнит все поставленные цели.

Он также признал, что развязанная Кремлем преступная война против Украины может продолжаться дольше, чем планировалось.

По словам Пескова, вмешательство западных партнеров в развязанную Кремлем войну против Украины может затянуть боевые действия, однако, якобы, не может изменить ход событий.

Сейчас спикер кремлевского диктатора заявляет, что сначала Кремль развязал войну против Украины, однако позже она якобы приняла форму противостояния с коллективным Западом.

Это война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую касаются конфликта. Да, это может привести к тому, что "операция" продлится немного дольше, но изменить ход вещей не может, - заявил Песков.

Он также отказался комментировать уничтожение украинскими военными крупного десантного корабля Черноморского флота "Цезарь Куников".

Что говорят в Белом доме

По словам советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана в обращении к спикеру Палаты представителей Майку Джонсону, в настоящее время из-за прекращения предоставления военной помощи от США украинские военные сталкиваются с нехваткой боеприпасов.

Поэтому Салливан призвал Палату представителей как можно быстрее одобрить законопроект с дополнительным финансированием для Украины.

Советник Байдена призвал спикера нижней палаты Конгресса республиканца Майка Джонсона "скоро поставить законопроект на голосование", выразив уверенность, что его поддержит подавляющее большинство представителей обеих партий.

Каждый день понесут потери как украинцы, так и интересы национальной безопасности США. Ставки растут каждый день, как и цена нашего бездействия, особенно в Украине. Мы получаем все больше сообщений о том, как украинцы на линии фронта экономят боеприпасы или вообще их не имеют. Россияне продолжают атаковать на земле и в воздухе, пытаясь истощить украинскую ПВО, над развитием которой мы активно работали последние два года, - объясняет Салливан.

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