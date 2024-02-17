Business Insider обнародовал вероятные сценарии завершения войны в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Business Insider обнародовал вероятные сценарии завершения войны в Украине

Артиллерия ВСУ
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Источник:  Business Insider

По информации журналистов издания Business Insider, в настоящее время существует 4 варианта завершения развязанной Россией преступной войны против Украины.

Что известно о возможных сценариях завершения войны в Украине

По информации журналистов издания, первые два варианта базируются на том, что либо Украина выдерживает навязанную Россией войну на истощение, либо победа достается российским военным преступникам.

Я не вижу, чтобы украинцы сдавались, потому что для них это экзистенциальная война. Это не экзистенциальная война для России, – отмечает журналистам издание аналитик Элиот А. Коэн.

Авторы материала отмечают, что по третьему сценарию развития событий между Украиной и Россией начинаются переговоры по прекращению боевых действий и урегулированию конфликта.

В публикации подчеркивается, что последним вариантом является начало ядерной войны.

Что это значит для режима Владимира Путина? Я думаю, что США уже достаточно убедительно заявили, что все ставки упраздняются, если Россия применит ядерное оружие, - подчеркнул старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс.

Какую тактику армия РФ использует в Украине

По словам полковника армии Великобритании в отставке Глена Гранта в комментарии журналистам канала "Эспрессо", преступная армия РФ постарается свести к минимуму преимущество украинских военных в более современных и эффективных образцах западного оружия для ведения более примитивной войны.

Грант отметил, что командование преступной армии РФ не ведет двойную игру и задействует в наступлении все имеющиеся ресурсы.

Россия знает, что украинская линия фронта растянута, поэтому они всегда ищут уязвимые места, где Украина недостаточно сильна для своего прорыва, - объясняет Грант.

Он считает, что Россия будет пытаться вынудить Запад и Украину вести примитивную войну. В этом контексте Грант напомнил попытки РФ запуска ядерного оружия в космос.

Если они это сделают – а руководствуются они целью нарушить связь, вывести из строя GPS, то есть фактически снизить до своего уровня ведение боевых действий не только украинскую сторону, но и Запад, иными словами, попытаться вынести технологии за скобки этого уравнения – это заставит и Украину, и Запад перейти к более примитивному стилю ведения войны, соответствующей тактике, которую предпочитает Россия, – отмечает аналитик.

По мнению британского полковника, РФ не может выиграть войну технологий, поэтому примет меры, чтобы нивелировать технологическое преимущество Запада.

Мы можем стать свидетелями того, как Россия будет принимать меры по выравниванию технологических возможностей, нарушая работу GPS и спутниковой связи. Поэтому не удивляйтесь, если такие действия произойдут, – предупредил Грант.

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