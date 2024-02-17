По информации журналистов издания Business Insider, в настоящее время существует 4 варианта завершения развязанной Россией преступной войны против Украины.

Что известно о возможных сценариях завершения войны в Украине

По информации журналистов издания, первые два варианта базируются на том, что либо Украина выдерживает навязанную Россией войну на истощение, либо победа достается российским военным преступникам.

Я не вижу, чтобы украинцы сдавались, потому что для них это экзистенциальная война. Это не экзистенциальная война для России, – отмечает журналистам издание аналитик Элиот А. Коэн. Поделиться

Авторы материала отмечают, что по третьему сценарию развития событий между Украиной и Россией начинаются переговоры по прекращению боевых действий и урегулированию конфликта.

В публикации подчеркивается, что последним вариантом является начало ядерной войны.

Что это значит для режима Владимира Путина? Я думаю, что США уже достаточно убедительно заявили, что все ставки упраздняются, если Россия применит ядерное оружие, - подчеркнул старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс. Поделиться

Какую тактику армия РФ использует в Украине

По словам полковника армии Великобритании в отставке Глена Гранта в комментарии журналистам канала "Эспрессо", преступная армия РФ постарается свести к минимуму преимущество украинских военных в более современных и эффективных образцах западного оружия для ведения более примитивной войны.

Грант отметил, что командование преступной армии РФ не ведет двойную игру и задействует в наступлении все имеющиеся ресурсы.

Россия знает, что украинская линия фронта растянута, поэтому они всегда ищут уязвимые места, где Украина недостаточно сильна для своего прорыва, - объясняет Грант. Поделиться

Он считает, что Россия будет пытаться вынудить Запад и Украину вести примитивную войну. В этом контексте Грант напомнил попытки РФ запуска ядерного оружия в космос.

Если они это сделают – а руководствуются они целью нарушить связь, вывести из строя GPS, то есть фактически снизить до своего уровня ведение боевых действий не только украинскую сторону, но и Запад, иными словами, попытаться вынести технологии за скобки этого уравнения – это заставит и Украину, и Запад перейти к более примитивному стилю ведения войны, соответствующей тактике, которую предпочитает Россия, – отмечает аналитик. Поделиться

По мнению британского полковника, РФ не может выиграть войну технологий, поэтому примет меры, чтобы нивелировать технологическое преимущество Запада.