По информации журналистов издания Business Insider, в настоящее время существует 4 варианта завершения развязанной Россией преступной войны против Украины.
Что известно о возможных сценариях завершения войны в Украине
По информации журналистов издания, первые два варианта базируются на том, что либо Украина выдерживает навязанную Россией войну на истощение, либо победа достается российским военным преступникам.
Авторы материала отмечают, что по третьему сценарию развития событий между Украиной и Россией начинаются переговоры по прекращению боевых действий и урегулированию конфликта.
В публикации подчеркивается, что последним вариантом является начало ядерной войны.
Какую тактику армия РФ использует в Украине
По словам полковника армии Великобритании в отставке Глена Гранта в комментарии журналистам канала "Эспрессо", преступная армия РФ постарается свести к минимуму преимущество украинских военных в более современных и эффективных образцах западного оружия для ведения более примитивной войны.
Грант отметил, что командование преступной армии РФ не ведет двойную игру и задействует в наступлении все имеющиеся ресурсы.
Он считает, что Россия будет пытаться вынудить Запад и Украину вести примитивную войну. В этом контексте Грант напомнил попытки РФ запуска ядерного оружия в космос.
По мнению британского полковника, РФ не может выиграть войну технологий, поэтому примет меры, чтобы нивелировать технологическое преимущество Запада.
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