За результатами дослідження науковців з Автономного університету Барселони з'ясувалось, що у звичайних чайних пакетиках містяться мільярди мікро та нано частинок пластику на кожен міліметр води, у яку їх занурюють.
Головні тези:
- Чайні пакетики містять мільярди часток мікропластику на кожен міліметр води, що може становити небезпеку для організму людини.
- Частинки мікропластику з чайних пакетиків можуть впливати на клітини кишечника та викликати різні захворювання, такі як запальна хвороба кишечника.
- Вивчення властивостей частинок пластику та їхній біологічний вплив допомагає науковцям розуміти можливі наслідки для здоров'я та доводить необхідність стандартизації використання пластику в пакуванні харчових продуктів.
- Стандартизація використання пластику може допомогти захистити наше здоров'я та екосистеми від негативного впливу мікропластику.
- Зростаюча присутність крихітних пластикових частинок може підвищувати ризик різних захворювань та викликати серйозні наслідки для здоров'я людей, тому важливо уникати їхнього використання у побуті.
Чи становлять небезпеку чайні пакетики для організму людини
Зазначається, що отримані результати збігаються з тими, які були отримані під час попередніх досліджень, що вивчали вплив високих температур на пластик з контейнерів для харчових продуктів, які можна підігрівати у мікрохвильовці, а також пластикових пляшочок для води, у які наливають гарячі напої.
За результатами проведених попередніх досліджень науковці висловлювали стурбованість щодо кількості та потенційного впливу на здоров’я людини синтетичних частинок з чайних пакетиків.
У новому дослідженні науковці використали велику кількість різних видів чайних пакетиків, які можна купити у супермаркетах.
За допомогою використання лазерів для вимірювання швидкості та розсіювання світла дослідники побудували високоточну картину хімічних і фізичних властивостей частинок, які вивільняються з чайних пакетиків внаслідок занурення їх в окріп.
Серед іншого науковці протестували 3 види чайних пакетиків:
Вони визначили, що виготовлені переважно з поліпропілену чайні пакетики виділяють близько 1,2 млрд частинок на мілілітр. Середній розмір цих частинок становить 136,7 нанометри.
Пакетики, виготовлені з целюлози, виділяють у середньому 135 млн частинок на мілілітр, а їхній розмір становить 244 нанометри.
Нейлонові чайні пакетики зазвичай вивільняли 8,18 мільйона частинок на мілілітр, середній розмір яких становив 138,4 нанометра.
Як саме частинки мікропластику можуть впливати на організм
Науковці також встановили, як саме частинки мікропластику взаємодіють із клітинами кишечника.
Зокрема, у клітинах, які виробляють слиз, рівень поглинання був достатнім для того, щоб пластик досяг ядра клітини.
Оскільки ми достеменно не знаємо, як саме мікропластик впливає на нас, і навіть маємо припущення про можливий рак, це може допомогти спростувати або довести деякі теорії.
Ці відмінності можуть призвести до специфічних моделей накопичення, профілів токсичності, імунних реакцій та довгострокових наслідків для здоров'я, таких як генотоксичність і канцерогенність.
Дослідники закликають стандартизувати використання пластику в пакуванні харчових продуктів, щоб захистити здоров'я населення.
Все більше доказів свідчать про те, що зростаюча присутність крихітних пластикових частинок може поставити під загрозу екосистеми та наше здоров'я.
Вважається, що мікропластик і нанопластик можуть втручатися в нормальну роботу клітин і підвищувати ймовірність інфекцій, запалень та зміни тканин. Ми також бачили, що пластик у кишечнику асоціюється з такими захворюваннями, як запальна хвороба кишечника.
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