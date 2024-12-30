За результатами дослідження науковців з Автономного університету Барселони з'ясувалось, що у звичайних чайних пакетиках містяться мільярди мікро та нано частинок пластику на кожен міліметр води, у яку їх занурюють.

Чи становлять небезпеку чайні пакетики для організму людини

Зазначається, що отримані результати збігаються з тими, які були отримані під час попередніх досліджень, що вивчали вплив високих температур на пластик з контейнерів для харчових продуктів, які можна підігрівати у мікрохвильовці, а також пластикових пляшочок для води, у які наливають гарячі напої.

Нам вдалося інноваційно охарактеризувати ці забруднювачі за допомогою набору найсучасніших методів, що є дуже важливим інструментом для просування досліджень їхнього можливого впливу на здоров'я людини, — підкреслив мікробіолог Альба Гарсія-Родрігес. Поширити

За результатами проведених попередніх досліджень науковці висловлювали стурбованість щодо кількості та потенційного впливу на здоров’я людини синтетичних частинок з чайних пакетиків.

Чайний пакетик

У новому дослідженні науковці використали велику кількість різних видів чайних пакетиків, які можна купити у супермаркетах.

За допомогою використання лазерів для вимірювання швидкості та розсіювання світла дослідники побудували високоточну картину хімічних і фізичних властивостей частинок, які вивільняються з чайних пакетиків внаслідок занурення їх в окріп.

Серед іншого науковці протестували 3 види чайних пакетиків:

Вони визначили, що виготовлені переважно з поліпропілену чайні пакетики виділяють близько 1,2 млрд частинок на мілілітр. Середній розмір цих частинок становить 136,7 нанометри.

Пакетики, виготовлені з целюлози, виділяють у середньому 135 млн частинок на мілілітр, а їхній розмір становить 244 нанометри.

Нейлонові чайні пакетики зазвичай вивільняли 8,18 мільйона частинок на мілілітр, середній розмір яких становив 138,4 нанометра.

Як саме частинки мікропластику можуть впливати на організм

Науковці також встановили, як саме частинки мікропластику взаємодіють із клітинами кишечника.

Зокрема, у клітинах, які виробляють слиз, рівень поглинання був достатнім для того, щоб пластик досяг ядра клітини.

Оскільки ми достеменно не знаємо, як саме мікропластик впливає на нас, і навіть маємо припущення про можливий рак, це може допомогти спростувати або довести деякі теорії.

Полімерний склад частинок пластику суттєво впливає на їхню біологічну взаємодію, що призводить до різного націлювання та впливу на органи, тканини та клітини, — зазначають науковці у власному матеріалі за результатами дослідження. Поширити

Ці відмінності можуть призвести до специфічних моделей накопичення, профілів токсичності, імунних реакцій та довгострокових наслідків для здоров'я, таких як генотоксичність і канцерогенність.

Дослідники закликають стандартизувати використання пластику в пакуванні харчових продуктів, щоб захистити здоров'я населення.

Все більше доказів свідчать про те, що зростаюча присутність крихітних пластикових частинок може поставити під загрозу екосистеми та наше здоров'я.

Вважається, що мікропластик і нанопластик можуть втручатися в нормальну роботу клітин і підвищувати ймовірність інфекцій, запалень та зміни тканин. Ми також бачили, що пластик у кишечнику асоціюється з такими захворюваннями, як запальна хвороба кишечника.