По результатам исследования ученых Автономного университета Барселоны выяснилось, что в обычных чайных пакетиках содержатся миллиарды микро и нано частиц пластика на каждый миллиметр воды, в которую их погружают.
Главные тезисы
- Миллиарды частиц микропластика содержатся в чайных пакетиках, что может негативно сказаться на здоровье человека и экосистемах.
- Исследование показало, что частицы микропластика взаимодействуют с клетками кишечника, что может привести к различным заболеваниям, включая воспалительную болезнь кишечника.
- Необходима стандартизация использования пластика в упаковке пищевых продуктов для защиты здоровья людей и окружающей среды от негативного влияния микропластика.
- Растущее присутствие микропластика увеличивает риск заболеваний и может привести к серьезным последствиям для здоровья, поэтому строгий контроль использования пластика необходим.
- Микропластик и нанопластик могут вмешиваться в нормальную работу клеток, повышать вероятность инфекций и воспалений, что подчеркивает важность исследований и регулирования данной проблемы.
Опасны ли чайные пакетики для организма человека
Отмечается , что полученные результаты совпадают с теми, которые были получены во время предыдущих исследований, изучавших влияние высоких температур на пластик из контейнеров для пищевых продуктов, которые можно подогревать в микроволновке, а также пластиковых бутылочек для воды, в которые наливают горячие напитки.
По результатам проведенных предварительных исследований ученые выражали обеспокоенность количеством и потенциальным влиянием на здоровье человека синтетических частиц из чайных пакетиков.
В новом исследовании ученые использовали множество различных видов чайных пакетиков, которые можно купить в супермаркетах.
Посредством использования лазеров для измерения скорости и рассеяния света исследователи построили высокоточную картину химических и физических свойств частиц, которые высвобождаются из чайных пакетиков вследствие погружения их в кипяток.
Среди прочего ученые протестировали 3 вида чайных пакетиков:
Они определили, что изготовленные преимущественно из полипропилена чайные пакетики выделяют около 1,2 млрд. частиц на миллилитр. Средний размер этих частиц составляет 136,7 нанометра.
Пакетики, изготовленные из целлюлозы, выделяют в среднем 135 млн. частиц на миллилитр, а их размер составляет 244 нанометра.
Нейлоновые чайные пакетики обычно высвобождали 8,18 миллиона частиц на миллилитр, средний размер которых составил 138,4 нанометра.
Как именно частицы микропластика могут влиять на организм
Ученые также установили, как именно частицы микропластика взаимодействуют с клетками кишечника.
В частности, в клетках, производящих слизь, уровень поглощения был достаточным для того, чтобы пластик достиг ядра клетки.
Поскольку мы точно не знаем, как именно микропластика влияет на нас, и даже имеем предположение о возможном раке, это может помочь опровергнуть или доказать некоторые теории.
Эти различия могут привести к специфическим моделям накопления, профилям токсичности, иммунным реакциям и долгосрочным последствиям для здоровья, таким как генотоксичность и канцерогенность.
Исследователи призывают стандартизировать использование пластика в упаковке пищевых продуктов, чтобы защитить здоровье населения.
Все большее доказательство свидетельствует о том, что растущее присутствие крошечных пластиковых частиц может поставить под угрозу экосистемы и наше здоровье.
Считается, что микропластик и нанопластика могут вмешиваться в нормальную работу клеток и повышать вероятность инфекций, воспалений и изменения тканей. Мы также видели, что пластик в кишечнике ассоциируется с такими заболеваниями как воспалительная болезнь кишечника.
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