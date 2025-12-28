Чарльз III висунув умову принцу Гаррі для повернення в королівську родину

Згідно з даними інсайдерів видання Radar Online, король Великої Британії Чарльз III вимагає від принца Гаррі зайняти більш рішучу позицію у шлюбі з Меган Маркл, якщо він хоче повернутися до королівської родини.

Таємні перемовини Чарльза III та принца Гаррі — що відомо

За словами анонімних джерел, 77-річний монарх не може довго приховувати, що дуже сумує за своїм сином Гаррі та молодшими онуками — шестирічним Арчі та чотирирічною Лілібет.

Врешті-решт Чарльза III дійшов висновку, що налагодження родинних зв’язків — найкращий вихід з ситуації, що склалася.

Король усвідомлює, що в нього залишилося на це не так багато часу.

Наразі головна проблема полягає в тому, що дружина Гаррі — Меган Маркл — не збирається нікуди їхати зі США.

Кілька місяців тому Чарльз і Гаррі провели закриту зустріч, намагаючись знайти шлях до примирення. За словами джерел, король вважає, що саме герцог Сассекський має проявити більше наполегливості й переконати дружину дозволити дітям частіше бувати у Великій Британії. Поширити

Король любить свого сина та внуків та готовий пробачити Гаррі усі провини.