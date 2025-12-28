Чарльз III висунув умову принцу Гаррі для повернення в королівську родину

Згідно з даними інсайдерів видання Radar Online, король Великої Британії Чарльз III вимагає від принца Гаррі зайняти більш рішучу позицію у шлюбі з Меган Маркл, якщо він хоче повернутися до королівської родини.
Головні тези:
- Чарльз III хоче бачити більше автономності у рішеннях сина.
- Монарх дуже сильно сумує за своїми внуками та хоче їх бачити набагато частіше.
Таємні перемовини Чарльза III та принца Гаррі — що відомо
За словами анонімних джерел, 77-річний монарх не може довго приховувати, що дуже сумує за своїм сином Гаррі та молодшими онуками — шестирічним Арчі та чотирирічною Лілібет.
Врешті-решт Чарльза III дійшов висновку, що налагодження родинних зв’язків — найкращий вихід з ситуації, що склалася.
Король усвідомлює, що в нього залишилося на це не так багато часу.
Наразі головна проблема полягає в тому, що дружина Гаррі — Меган Маркл — не збирається нікуди їхати зі США.
Король любить свого сина та внуків та готовий пробачити Гаррі усі провини.
