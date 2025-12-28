Чарльз III выдвинул условие принцу Гарри для возвращения в королевскую семью

Согласно данным инсайдеров издания Radar Online, король Великобритании Чарльз III требует от принца Гарри занять более решительную позицию в браке с Меган Маркл, если он хочет вернуться в королевскую семью.

Тайные переговоры Чарльза III и принца Гарри — что известно

По словам анонимных источников, 77-летний монарх не может долго скрывать, что очень скучает по своему сыну Гарри и младшим внукам — шестилетнему Арчи и четырехлетней Лилибет.

В конце концов Чарльза III пришел к выводу, что налаживание родственных связей — наилучший выход из сложившейся ситуации.

Король отдает себе отчет, что у него осталось на это не так много времени.

Сейчас главная проблема заключается в том, что супруга Гарри — Меган Маркл — не собирается никуда уезжать из США.

Несколько месяцев назад Чарльз и Гарри провели закрытую встречу, пытаясь найти путь к примирению. По словам источников, король считает, что именно герцог Сассекский должен проявить больше настойчивости и убедить жену разрешить детям чаще бывать в Великобритании.

Король любит своего сына и внуков и готов простить Гарри все его ошибки.