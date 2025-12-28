Чарльз III выдвинул условие принцу Гарри для возвращения в королевскую семью

Согласно данным инсайдеров издания Radar Online, король Великобритании Чарльз III требует от принца Гарри занять более решительную позицию в браке с Меган Маркл, если он хочет вернуться в королевскую семью.
Главные тезисы
- Чарльз III желает видеть больше автономности в решениях сына.
- Монарх очень сильно скучает по своим внукам и хочет их видеть гораздо чаще.
Тайные переговоры Чарльза III и принца Гарри — что известно
По словам анонимных источников, 77-летний монарх не может долго скрывать, что очень скучает по своему сыну Гарри и младшим внукам — шестилетнему Арчи и четырехлетней Лилибет.
В конце концов Чарльза III пришел к выводу, что налаживание родственных связей — наилучший выход из сложившейся ситуации.
Король отдает себе отчет, что у него осталось на это не так много времени.
Сейчас главная проблема заключается в том, что супруга Гарри — Меган Маркл — не собирается никуда уезжать из США.
Король любит своего сына и внуков и готов простить Гарри все его ошибки.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-